Gessica Notaro zittisce gli haters: "Amatevi di più e giudicate di meno"

risponde aglisenza mezzi termini e sui social scrive:La showgirl, aggredita con l’acido dall’ex nel 2017 , non ci sta a sentirsi accusata da parte di chi ritiene abbia ecceduto con i "ritocchi". E così su Instagram elenca tutti i danni provocati al viso da quel gesto di barbara violenza che l’ha costretta, nel corso degli anni, a numerosi interventi chirurgici. "A me la chirurgia estetica ha salvato la vita. Io ho tutta la faccia rifatta” ammette la showgirl. Ma Gessica fa di più, sfida icon un annuncio a sorpresa: "Volete qualcosa di cui sparlare? Ora ve lo dico: mi sono rifatta le tette".Tutto è partito da un, con una foto che ritrae Gessica nel salone di Federico Fashion Style. La showgirl voleva mostrare il risultato dell’hair styling realizzato dal parrucchiere in vista del matrimonio ormai prossimo. Gessica sta infatti per convolare a nozze con Filippo Bologni, che le aveva fatto la proposta durante la Fieracavalli a Verona, a novembre. Un posto speciale per chiederle la mano, visto che i due, nel 2019, si erano conosciuti proprio a questa manifestazione. Lo scatto tanto discusso voleva solo mostrare ai followers il suo nuovo colore di capelli, che lei stessa ha ammesso essere stato ritoccato con qualche filtro, per nascondere alcuni segni e cicatrici, “come facciamo tutti sui social”. Ma a quel punto gli haters si sono scatenati.Sono partiti una serie di commenti cattivi che dicevano: 'Eh vabbè questa con la chirurgia, in seguito a quello che le è successo,”. “C’è poco da fare: o ti sei rifatta la bocca o il naso".Secca la risposta della ragazza: “Di solito lascio correre, ma la verità è che io provo a comportarmi con classe ma siccome so che sono in grado di asfaltare la gente 10 a zero, un po' la voglia mi viene di farvi male". E così tra le Stories di Instagram, decide di puntare il dito contro “la cattiveria con cui vengono dette certe cose” e non contro chi possa pensare “che ho usato il silicone”.Gessica a questo punto fa un elenco di quali sono i problemi del suo viso, “perché non lo so cosa può sembrare da fuori”. E comincia: "Mi hanno tirato una bottiglia di acido quindi molte cose si sono rimpicciolite.. È più piccolo semplicemente perché me l'hanno squagliato". Quanto alla bocca: “Non è rifatta, si è ingigantita perché si è creata una cicatrice che ha fatto retrazione verso l’alto. E questo mi ha creato non pochi problemi di mobilità a livello funzionale”. E ancora: “Ora non levo gli occhiali perché non ho la benda e vedreste il casino che ho anche intorno all’occhio”.. A proposito di chirurgia estetica, che l’ha molto aiutata dopo lo sfregio, ha ammesso: “Sia sempre benedetta,. Vedete che risultato incredibile ho raggiunto?”.E poi aggiunge ironicamente, per dare un motivo agli hater di sparlare: “Siccome ero stanca di tornare sotto ai ferri sempre per colpa di un chiamiamolo "incidente" che ho subito, ho pensato un bel giorno:E aggiunge: “Come vedete, non ho nessun problema a dirvi che”. E nelle Stories non manca un appello ai follower: “ Amatevi di più, prendetevi cura di voi stesse, fatevi belle , così nel momento in cui imparerete ad amare voi stesse romperete meno il c...o al prossimo”.