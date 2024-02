Giambruno e la fine del macho: Meloni lo scarica pubblicamente e conquista punti simpatia

"La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra.

Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo.

Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua".

Ora, al di là di tutto. Non si possono sapere i reali motivi che hanno portato alla rottura e lungi da noi fare congetture. Ci vuole rispetto per la sfera privata, anche quando volontariamente resa pubblica dai diretti interessati, a maggior ragione se c'è di mezzo un/una bambino/a.

Ma che questo annuncio arrivi proprio all'indomani dell'ormai famoso fuorionda, è indubbio. Il collegamento, quindi, verrà naturale. Non sappiamo dentro casa, ma nel suo studio televisivo Giambruno ne ha combinate tante.

Il fuorionda di Giambruno

Dopo la sfilza di gaffe collezionate: dal caldo "che non è una notizia" alle donne che "se si ubriacano e perdono i sensi rischiano di trovare il lupo" passando per la "transumanza" dei migranti, "Giambrunasca" - come viene appellato da Striscia la Notizia - ne ha fatta una delle sue. Ricci non perdona, ci va avanti per due puntate e scoppia il caso.

Il giornalista dà sfogo a tutta la sua virilità e libera il testosterone. Prima si accerta, con ripetute toccatine, che sia tutto al suo posto. Poi si lancia ammiccante e sornione su Viviana Guglielmi e la sua camicetta blu: "Per me il giudizio che conta è quello della Viviana...guarda questo blu Estoril, la bellezza....no blu Cina non ti si addice, tu sei di livello superiore".

Carezza sulla testa e tono protettivo: "Meglio oggi? Sei di buonumore? Ieri mi è dispiaciuto vederti un po' così". Mentre la collega, imbarazzata, tiene gli occhi sul pc e non gli dà granché corda. Fa il minimo indispensabile. Sembra avere l'atteggiamento tipico di chi è infastidita, vorrebbe rispondere a tono, ma non si sente libera di farlo, essendo quell'uomo davanti a lei in una posizione di supremazia. Ne sapete qualcosa?

Infine, si rivolge al suo stesso genere con spavalderia, testa alta e fiera, con contorno di parolacce: "Che ca**o vuoi scusa?"

La seconda puntata è anche più imbarazzante

Le conseguenze per il giornalista

Questa volta loha fatto ascoltare l'audio di alcune conversazioni del giornalista in un'altra occasione. "Posso toccarmi il pacco mentre vi parlo?", domanda Giambruno, a cui replica una voce femminile: "L'hai già fatto". "Tu sei fidanzata?", chiede ancora. "Sì, gliel'hai già chiesto stamattina Andrea", ribatte la stessa donna. Giambruno ancora: "Sei aperturista? Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti? Dove ti ho già vista? Ero ubriaco?". Poi l'audio prosegue. "Come amore? Sai che io e ... abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, adesso lo sai anche tu... Però stiamo cercando una terza partecipante, facciamo le threesome. Anche le foursome con .... Però ... generalmente va a Madrid a ciu... Ma hai sco...? C'è fi...? Sc...to?". "Ascolta - si sente ancora parlare Giambruno -, ti volevo dire una cosa, tu entrerai a far parte del nostro gruppo?". "La risposta è: quale?", replica una donna, e il dialogo fra i due va avanti. "Entrerai a far parte del nostro gruppo di lavoro? Ti piacerebbe?". "Sì, sì". "Però devi darci qualcosa in cambio". "La mia competenza". "Sì, devi far parte del nostro gruppo. Noi facciamo le foursome". "C'è un test attitudinale?". "Certo". "Cos'è il sottotitolo?". "Si sco..". Poi il compagno di Meloni si rivolge a un'altra persona. "Le ho detto: 'vuoi entrare nel nostro gruppo?'. 'Sì mi piacerebbe'. 'Devi fare le foursome con noi'. 'In che senso?'. 'Tradotto si sc...'". Quindi interviene un uomo che gli fa notare la buccia di banana sulla quale sta tranquillamente scivolando, ma lui utilizza la tipica scusa della goliardia. "Se ti registra Striscia poi vedi te...". "Ma che ho detto raga - ribatte Giambruno -, si ride, si scherza, madonna, veniamo dalla pandemia". "Ma se è finita da 5 anni...", nota una donna. "Manco fossimo all'Agenzia delle entrate", replica il giornalista.Oltre alla Meloni, che lo ha lasciato pubblicamente, Giambruno rischia di essere silurato anche da Mediaset, dove il cambio generazionale al vertice ha dato già qualche prova di avere un "gusto televisivo" diverso, diciamo così. E sull'ennesimo caso del conduttore di "Diario del giorno" non si tappa gli occhi. Tanti, tantissimi, i meme e i montaggi ironici sul giornalista diventato parodia di se stesso, come tantissimi i messaggi di solidarietà alla premier. La sua scelta - di lasciarlo e di farlo pubblicamente - ha suscitato un'inevitabile empatia e la premier - che ingenua certo non è - probabilmente se lo aspettava. Oggi la Meloni appare più umana, è un po' quell'amica che ha avuto finalmente il coraggio di lasciare il ragazzo che non la meritava. Non solo. La presidente di un governo fissato con la "famiglia tradizionale" incarna, oggi ancor di più, un modello diverso da quello propinato dai suoi. Ricordiamolo e se lo ricordi anche lei. La premier Meloni si ricordi quello che da donna e da madre conosce bene.