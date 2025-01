“Teddy Bear Toss” da record: come funziona l’evento di solidarietà sul ghiaccio

È stato un “dolce caos coccoloso”: la squadra degli Hershey Bears (Pennsylvania) dell'American Hockey League (AHL) sono riusciti a stabilire un nuovo record di partecipazione a una delle più belle iniziative di solidarietà dello sport.

Domenica 5 gennaio i padroni di casa, storica squadra della lega nota per il forte impegno verso la comunità, campioni in carica della Calder Cup e club più decorato nella storia della AHL, hanno raccolto 102.343 orsacchiotti e animali di peluche durante il GIANT Teddy Bear Toss. Questo risultato supera il precedente primato mondiale, pari a 74.599 orsetti, stabilito nel 2024.

Il campo di gioco è stato letteralmente invaso da pupazzi di ogni forma e colore, lanciati dagli oltre 10mila spettatori dei Bears, in occasione dell’appuntamento tradizionale organizzato dalla società con uno scopo ben preciso. L'evento, famoso in tutto il mondo, si è svolto durante la partita contro i Providence Bruins (sconfitti 5-1), con uno spettacolo davvero imperdibile. L'attaccante dell'Hershey Mike Sgarbossa ha segnato il gol del Teddy Bear Toss alle 14:45 del primo periodo, pareggiando e scatenando il particolare diluvio, che ha una finalità benefica.

Nell'ambito del programma Hershey Bears Cares del club, che mette in luce le attività filantropiche e gli sforzi di volontariato dei giocatori e dei membri dello staff del club americano, gli orsacchiotti e i peluche vengono raccolti e donati a più di 35 organizzazioni e associazioni locali che lavorano a favore delle fasce deboli della comunità, tra cui Schreiber Pediatric, Vista Autism Services, Middletown School District, Gigi's Playhouse Lancaster, Central PA Food Bank, Off the Streets, Palmyra Lions Club, Milton and Catherine Hershey Schools e Autism Society Greater Harrisburg Area. Inoltre, la Sweigart Family Foundation si è impegnata a donare una somma al Children's Miracle Network che corrisponderà al numero di peluche lanciati sul ghiaccio, quindi dovrebbe corrispondere a oltre 100mila dollari.

Dal 2001 a oggi l’annuale GIANT Teddy Bear Toss di Hershey ha raccolto 566.450 orsacchiotti di peluche.