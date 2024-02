Giocattoli per i bambini alluvionati della Toscana, li porta Grisù

Giocattoli per i bambini alluvionati

Ci sono storie e persone che ci dimostrano che non tutto è perduto e che quell'umanità, quella sensibilità che a volte dimentichiamo, riemergono. L'alluvione che ha colpito laha portato via tutto a tante famiglie, compresi i ricordi di una vita. Da Pisa arriva la storia di chi, nel suo piccolo, vuole regalare un sorriso ai più piccoli, facendogli riavere quantomeno i giocattoli perduti sotto al fango. Un carretto carico di pupazzi, giochi e matite è in partenza dalla Valdera per raggiungere le zone della Toscana colpite dall’alluvione . Alla guida c’èin arte Grisù il sorriso porta a porta, il volontario dei vigili del fuoco diche da ormai quasi due anni gira strutture e case del territorio con la sua divisa da clown.Tutto è cominciato con lagiardino dopo giardino, poi sono arrivate le case di riposo, gli asili e le scuole. "Ho già contattato qualche sindaco e qualche scuola delle zone più colpite dall’alluvione – racconta – a breve andrò lì. Intanto ho rivolto l’appello sui miei canali social per reperire materiai e regali da portare e mi stanno già arrivando giochi e pupazzi.. Arriverò a sorpresa nelle varie zone con il mio carrettino, ma più che altro con il cuore!". La divisa di Grisù ormai è famosa anche oltre la provincia pisana. Naso rosso, occhiali più grandi del viso, gilet e pantaloni bianchi con appiccicate toppe colorate e pupazzetti di ogni tipo. E poi la caratteristica principale: un sorriso gigantesco e mani grandi pronte a regalare matite, pennarelli, quaderni, merendine, giochi e biscotti. Il nome proviene dal mondo dei cartoni animati e si riferisce al suo impegno anche come volontario dei vigili del fuoco."Ho tantissimi impegni tra case di riposo e richieste di visite. E poi c’è un progetto in partenza: andare nelle scuole a raccontare ciò che faccio – continua – però dopo aver visto le immagini dell’alluvione ho deciso di cambiare i piani, organizzarmi con il lavoro e partire. Da quando ho scritto il mio primo appello su facebook mi è già arrivata a casa un sacco di roba da portare. Le persone mi stanno aiutando tantissimo, ho una grande stanza in cui posso selezionare i regali e utilizzarli all’occorrenza a seconda delle necessità. Caricherò la macchina fino al tettino e poi via per portare il sorriso porta a porta. Nel mio piccolo voglio fare qualcosa per chi ha perso tutto".A dicembre poi ci sarà il giro più classico di Grisù con la raccolta e la distribuzione di dolci e panettoni. "Sono tante le persone che mi scrivono per salutare nonni e bambini, c’è chi è fermo in un letto d’ospedale o chi non può uscire di casa, in questi anni ho ascoltato molte storie drammatiche. Non è facile, ma l’idea di poter fare qualcosa di bello anche solo per un istante mi rende pazzo di felicità. Corro in giro per la Toscana in lungo e in largo è faticoso, ma allo stesso tempo è una cosa bellissima che mi riempie il cuore di gioia. Sentire l’affetto e la gratitudine delle persone ripaga da ogni sforzo e mi spinge ad andare avanti".Il Gruppo Monrif, con le proprie testate QN Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!, ha lanciato una raccolta fondi a sostegno delle migliaia di persone colpite dall’alluvione. Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo e sportivi, chi toscano di nascita chi di adozione, che hanno scelto di aderire. Chiunque voglia contribuire può fare un bonifico seguendo le indicazioni sottostanti:Intestazione: Un aiuto per la Toscana Presso Chianti Banca Codice Bic: ICRAITRRIP0