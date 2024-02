Guerra Ucraina: Alisa, Polina e ora anche il suo fratellino. Aumentano le vittime della strage

Polina, 10 anni, invece frequentava l'ultimo anno della scuola primaria a Kiev. Secondo le autorità, è stata uccisa insieme ai suoi genitori, Anton Kudrin e Svetlana Zapadynskaya, in uno scontro a fuoco provocato da un attacco russo. La famiglia si sarebbe ritrovata nel mezzo di un blitz delle forze speciali russe nella capitale ucraina, con l'obiettivo di sabotare centri nevralgici e individuare obiettivi da centrare con raid aerei e missilistici, ed è stata colpita mentre si trovava in strada. Il fratello e la sorella di Polina, erano stati ricoverati all'Okhmatdyt Children's Hospital dove purtroppo il piccolo Semyon è deceduto nelle scorse ore. Ora l'ultima speranza è appesa ad un filo. Se Sofia, 13 anni, riuscirà a salvarsi, quello che scoprirà al suo risveglio sarà altrettanto tragico. Scoprirsi orfana, senza più una famiglia, nel bel mezzo di una guerra.

"They are just very young, they don't understand." Olga fled Ukraine with her children when the first bombs fell. pic.twitter.com/GDsHiZ6rSw — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) March 1, 2022

Bambini in fuga

'We left our dad in #Kyiv': young Ukrainian boy in tears after fleeing the capital. Via The Guardian#StandForUkraine #Ukraine pic.twitter.com/m83gidzaCG — 𝕄𝕠𝕤𝕥𝕒𝕗𝕒.𝕄 (@MostafaMe4) February 28, 2022

Tra gli oltreche, secondostanno cercando di abbandonare l'Ucraina fin dalle prime ore del conflitto si sono contati centinaia di bambini e ragazzi, in fuga dalla guerra, dalle bombe, dai missili, in cerca di un futuro altrove, lontani dai loro cari. Iconiche ad esempio le immagini del padre che scoppia in lacrime mentre saluta la figlia piccola in partenza su un autobus verso una safety zone, o quello che, sul vetro appannato del pullman che sta per portare via la sua bambina disegna un cuore , simbolo del suo amore infinito verso la ragazza, che forse non rivedrà più. Sui social e sui media di tutto il mondo si inseguono le foto e i video delle lunghe carovane di famiglie, di donne e bambini - perché a tutti gli uomini tra i 18 e i 60 anni è proibito uscire dal Paese - che camminano trascinandosi verso i confini della Polonia e degli altri Stati vicini.C'è il piccolo Mark, ad esempio, che in un video straziante, diffuso dal The Guardian, viene intervistato in auto mentre lascia Kiev. Mentre parla con il giornalista scoppia in un pianto disperato: “Abbiamo lasciato papà a Kiev - dice -. Papà ora venderà alcune cose e aiuterà i nostri eroi, il nostro esercito. Potrebbe anche combattere”.Volti, storie, parole che raccontano vicende indelebili, che li segneranno per tutta la vita. Ma c'è chi, questa storia, la sua storia, non la potrà più vivere, o raccontare. Come Alisa e Polina, come gli altri piccoli uccisi. I loro drammatici casi, riportati dalla Bbc, circolano in queste ore sui media internazionali, a testimonianza degli effetti brutali del conflitto anche per la popolazione civile. Ma