Guide islamiche a scuola di cittadinanza democratica e cultura italiana, nel segno dell'integrazione

Unper le guide religiose delle comunità islamiche, ovvero gli, e per le, cioè le donne chiamate a insegnare e predicare. Obiettivo: “Rafforzare valori, conoscenze e consapevolezze essenziali e indispensabili all’esercizio di una”, si legge nella nota dell'ente promotore. Si intitolae prenderà il via venerdì 28 maggio nella suggestiva Sala del Gonfalone, a, sede del Consiglio regionale della Toscana. Il progetto formativo è stato promosso per il secondo anno consecutivo dall’. Il corso coinvolgeràselezionati grazie all'provenienti dalla Toscana e da altre regioni del Centro-Nord. I corsisti selezionati potranno usufruire a borse di studio finanziate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Sei venerdì e sabato consecutivi (dal 28 maggio al 3 luglio) a lezione su temi giuridici, sociali, storici, culturali, religiosi, artistici e di comunicazione pubblica. Non mancherà l', con dibattiti suitra pregiudizi, discriminazioni e stereotipi, ledei musulmani durante il Covid e poi la recente firma del protocollo di intesa per l’accesso delle guide spirituali, sia uomini che donne, nelle carceri italiane. All’avvio ufficiale del corso prenderanno la parola le autorità politiche della Regione e, presidente dell’Ucoii. Protagonista della prima giornata la fumettista, testimonial del progetto europeo contro l’islamofobia. Oltre alle guide spirituali ancheparteciperanno alle lezioni, valide per l’aggiornamento continuo professionale su temi come religione, cittadinanza, sociologia e arte italiana. "Solo conoscenza e formazione possono contribuire al, specialmente nella fase di emergenza sanitaria che stiamo faticosamente superando e riguardo alla quale occorre fare molta attenzione – spiega, direttore scientifico dell’Istituto Sangalli di Firenze e responsabile del progetto formativo –. L’delle comunità religiose è oggi una priorità soprattutto quando la convivenza deve fare i conti con problematiche delicate e dirette espressioni della vita reale. In questo senso il nostro corso rappresenta un'esperienza straordinariamentesulla scena italiana e internazionale, che speriamo faccia da pilota per ulteriorifra soggetti ed enti privati e pubblici nel segno dell’allargamento dei diritti e delle libertà, nonché del".