Il bambino sconosciuto dei Super 8 ritrovati ora è un prof universitario e vive a Roma

Da quel nocciolo di passato remoto – non ce ne vogliano i protagonisti di allora (ancora oggi giovanotti) ma il tempo, già da un pezzo, corre con mille marce ingranate e la metà del Novecento è giocoforza tecnologicamente paleolitico – insomma da quel piccolo mondo antico che sbuca con colori vividi, sgranati e innocenti, fatto di occhi lucidi e timidi, Nicola ha modellato con antica pazienza certosina la storia di Francesco, bimbo di quegli anni – i primi '60 – che fino a qualche giorno fa era solo il dolce protagonista assoluto di quattro bobine, le mitiche pellicole 8 millimetri di un tempo che fu, sbucate alla bancarella di un mercato dell'usato di Montemurlo e oggi un volto adulto in carne e ossa. Passo indietro. Nicola Bettarini, collezionista pratese, una volta tornato a casa, un mese fa ha comprato per curiosità (e per caso) le pellicole e una volta tornato a casa le ha posizionate nel suo proiettore le bobine. Da una finestra del passato – come in una specie di Ritorno al futuro in salsa fiorentina – è spuntato un bambino al suo primo giorno di scuola alle elementari presso l'istituto religioso 'Suore adoratrici del preziosissimo sangue di Cristo' a Villa Colombaia in via Santa Maria a Marignolle. Anno 1965, poco prima che da queste parti l'Arno facesse il disastro che ha fatto. Ma chi era quel quel bambino? Nicola se l'è chiesto subito e così, attraverso Facebook e giocando di sponda con il frequentatissimo gruppo amarcord 'Firenze sparita' – un raro esempio di bellezza social dove al post di improperi e volgarità si raccolgono piccoli gioielli locali del passato – ha cercato per settimane di rintracciare l'ex bimbo per restituirgli un emozione gigantesca. Al collezionista sono arrivate decine di messaggi, fino a quello decisivo, da parte di Paola Bettini la cui mamma si è riconosciuta nel video del saggio scolastico. Ed ecco che con un altro paio di 'contatti' Francesco Dalla Volta ha fatto capolino dal passato. Oggi ha 63 anni, vive a Roma e insegna algebra all'Università di Tor Vergata. E naturalmente... è felicissimo.