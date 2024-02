Il coraggio delle afghane: le giornaliste sfidano i talebani e si mostrano a volto scoperto in tv

Le giornaliste afghane sfidano i talebani e si mostrano a volto scoperto in tv

Niente veli colorati all'Università

📌 الذي يحصل في #أفغانستان 🇦🇫 شيء جنوني وهو أبشع مما كانت تمارسه الكنيسة في القرون الوسطى! منذ أيام يتم منع دخول الطالبات الإناث للحرم الجامعي فقط لأنهن يرتدين حجاب ذو ألوان حيث طالبتهن سلطات حكومة حركة #طالبان الإرهابية بإرتداء حجاب لونه أسود والمفضل أن يرتدين النقاب كذلك! 👇🏼 pic.twitter.com/nzKi8ljdC0 — Mayyar Neumann ميّار شحاده 🇩🇪🇪🇺 (@herrneumann1) May 19, 2022

Chiusa la commissione dei diritti umani

Da quando sono saliti al potere in Afghanistan , ihanno reso la vita delleun inferno. Dopo aver reso obbligatorio il burqa in tutti i luoghi pubblici e dopo aver chiuso le scuole femminili , pochi giorni fa l'Emirato islamico - questa l'ultima restrizione ai danni delle donne - ha vietato alle presentatrici di tutte le televisioni afghane di mostrarsi in volto. Ma oggi tante hanno deciso di sfidare i talebani: ledelle principali reti televisive afghane si sono infatti presentate in televisione, mostrandosi. Una chiara sfida nei confronti di chi sta facendo di tutto per cancellare i diritti delle donne, una chiara dimostrazione del coraggio delle afghane.All'inizio di maggio, il capo supremo dei talebani ha stabilito per legge l'obbligo per le donne di coprirsi completamente in pubblico, possibilmente con il burqa tradizionale, mentre finora bastava che si coprissero i capelli. Il ministero della prevenzione del vizio aveva ordinato che anche le donne che appaiono in televisione si conformassero a tale obbligo entro oggi. Ma le giornaliste dei canalisono invece apparse sullo schermo, in diretta, a volto scoperto. "Le nostre colleghe temono che se si coprono il viso, la prossima cosa che verrà decisa sarà quella di", ha spiegato il direttore di Shamshad TV, Abid Ehsas. "Per questo finora non hanno obbedito alla nuova disposizione". Il portavoce del ministero ha minacciato di affrontare la questione con i loro responsabili, ricordando che "chi vive in un sistema e un governo particolare deve obbedire alle leggi e agli ordini di questo sistema". I talebani hanno già stabilito che le donne che lavorano nel governo sarannose non rispetteranno il nuovo codice di abbigliamento imposto dall'Emirato islamico, e gli stessi dipendenti maschi rischiano il posto se le moglie o le figlie non obbediranno.Tra le ultime restrizioni imposte dall'Emirato islamico, dopo il burqa obbligatorio per le donne, i talebani hanno emesso giovedì 19 maggio un nuovo divieto sui veli. Le autorità hanno infatti deciso che le universitarie non potranno indossareper entrare in facoltà. La notizia è comparsa su Twitter e su altri social media dopo che ieri ad alcune studentesse che indossavano l'hijab o sciarpe colorate è stato impedito l'ingresso in una università di Kabul. I video pubblicati sui social mostravano i poliziotti in piedi vicino al cancello dell'ateneo che scortavano fuori le donne con l'hijab colorato. L'ingresso è stato consentito solo alle ragazze con il velo nero: nonostante infatti tutte le done indossassero il burqa, quelle che si coprivano la testa con le sciarpe colorate non potevano entrare. Un video, girato clandestinamente, mostra un funzionario mentre spiega alle ragazze che l'hijab nero fa parte della "divisa" ufficiale dell'Università, per ordine del ministero dell'Istruzione nonostante le proteste: in molte rispondono che "non è possibile con questo caldo" indossare un velo nero.Lo scorso 17 maggio i talebani hanno pure scioltoin quanto "non è più necessaria", portando un altro duro colpo alla tutela dei diritti della popolazione. "Abbiamo altre organizzazioni che possono svolgere attività sui diritti umani, organismi legati al sistema giudiziario", ha dichiarato il vice portavoce del governo talebano, Inamullah Samangani, senza però precisare quali. L'Aihrc, organismo incaricato di monitorare le violenze commesse ai danni di civili, è stato per 20 anni un punto di riferimento per gli afghani desiderosi di denunciare violazioni commesse da forze governative, talebani o da altri gruppi armati. La sua chiusura si aggiunge all'elenco già lungo di tutte quelle istanze e istituzioni bloccate dai talebani dal loro ritorno al potere nell'agosto del 2021, tra cui la Commissione elettorale e il ministero delle questioni femminili.