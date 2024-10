Menopausa: sesso, cambiamenti fisici e psicologici. Come affrontarli

L’isola che c’è, a cui le donne si avvicinano per anni un passo ogni mese, ciclo dopo ciclo, si chiama menopausa. Un momento importante e delicato della vita di una donna, che va vissuto – al pari di tutti gli altri periodi – con serenità e consapevolezza. E invece ancora troppe donne – alle prese con vampate, calo del desiderio e sbalzi d’umore - provano vergogna e si sentono sole. Come se non bastasse, ancora troppi uomini concepiscono la menopausa come una “malattia”. Rari come degli esemplari di panda in via d’estinzione, non sono molti gli uomini che invece capiscono le loro compagne alle prese con forti scombussolamenti ormonali, sostenendole in questo momento della loro vita, comprendendole. Bando ai tabù, di menopausa si può e si deve parlare, anche e soprattutto all’interno della coppia. Per questo è nata la Giornata Mondiale della Menopausa, che si celebra oggi, 18 ottobre. E anche in questo caso, LELO vuole contribuire al benessere sessuale delle persone, facendo cultura su uno dei temi più importanti legati alla menopausa: i cambiamenti nella libido.

I cambiamenti ormonali possono influenzare la libido già tra i 40 e i 50 anni, in perimenopausa. Questi cambiamenti possono abbassare la libido, ma mantenere uno stile di vita sano può aiutare a contrastare alcuni di questi effetti. Durante la menopausa, le fluttuazioni nella libido continuano a causa di cambiamenti ormonali, condizioni di salute e fattori legati allo stile di vita. Tuttavia, è del tutto possibile mantenere una vita sessuale appagante durante questa fase, il che può contribuire notevolmente al benessere e alla felicità generale.

Il 35% degli over 50 ha una vita sessuale appagante

Infatti, secondo il sondaggio di LELO sul sesso over 50, il 35% delle persone vive un’intimità del tutto appagante e la stessa percentuale afferma che il proprio desiderio sessuale è più elevato rispetto a quando era più giovane. Questi dati sono confermati dalla più recente ricerca LELO condotta in Italia con AstraRicerche sul nostro benessere sessuale, secondo la quale la sfera sessuale continua ad avere un impatto positivo per oltre il 70% delle donne over 45.

È dello stesso parere la dottoressa Valentina Cosmi, psicoterapeuta, sessuologa SISP e consulente LELO.

“I cambiamenti legati al desiderio sessuale, così come alcune modificazioni corporee, possono spaventare la donna e la coppia che si trovano ad affrontare quel delicato periodo definito climaterio; cioè quella stagione di vita che comprende gli anni precedenti/successivi alla menopausa e che include cambiamenti ormonali e fisici attribuiti a questo momento di vita. Improvvisamente, ci si trova a doversi confrontare con ritmi, sensazioni, fluttuazioni prima sconosciuti. La sessualità può risentire di questi cambiamenti e, erroneamente, la donna può pensare che l’arrivo della menopausa sia sinonimo di fine della propria vita sessuale. Non è ovviamente così. È vero che la risposta sessuale cambia, infatti, può essere necessario un tempo maggiore per avere una corretta lubrificazione (o può essere necessario ricorrere ad un gel lubrificante), così come possono dilatarsi i tempi necessari per raggiungere il piacere, con sensazioni talvolta che possono essere diverse rispetto a quello a cui la donna era abituata. Nulla di cui preoccuparsi: il corpo e la mente hanno bisogno di tempo per metabolizzare il cambiamento prima di trovare un nuovo equilibrio. Tutte le ricerche internazionali sono concordi nel sottolineare quanto le donne che nel corso della loro vita hanno goduto di una buona vita sessuo-affettiva siano perfettamente in grado di affrontare i cambiamenti prodotti dalla menopausa in modo positivo, riuscendo a godere della sessualità anche con l’avvento del climaterio.”

Dottoressa Cosmi, come cambia il corpo di una donna in menopausa? E che effetti hanno questi cambiamenti sulla psiche?

“Con l’arrivo della menopausa il corpo va incontro a numerosi cambiamenti di tipo ormonale e psico-fisico che, differentemente da persona a persona, si possono riflettere in modo più o meno negativo sul corpo e sulla mente di una donna. Ad esempio, si può registrare una diversa distribuzione del grasso, un cambiamento nel tono muscolare, variazioni umorali precedentemente non presenti, etc. Questi cambiamenti sono però solitamente transitori, nel senso che il corpo gradualmente trova un nuovo equilibrio e si “assesta”. Quindi, un aspetto fondamentale da tenere presente per ogni donna (e per ogni coppia) è rappresentato dalla componente psichica, cioè da come ogni persona interpreta e vive questo momento. Se i vissuti legati alla “fine della fertilità” e all’inizio della menopausa sono negativi, sarà anche difficile gestire i cambiamenti corporei e le modificazioni connesse”.

Quali sono gli effetti sulla sessualità e quali consigli può dare alle donne per viverla al meglio?

“La sessualità si modifica sempre nel corso della nostra vita, questa è la sua peculiarità. Spesso, purtroppo, nella cultura occidentale l’avanzare dell’età è associata ad aspetti negativi, che interessano la persona a 360° e quindi anche la vita sessuo-affettiva. Invece, il modo in cui ogni donna vive e gode della propria sessualità è fortemente legato al modo in cui l’ha vissuto (e ha vissuto il suo corpo) nell’arco dell’intera vita. Gli studi internazionali ci ricordano che, se una donna in giovane età ha avuto un rapporto positivo con la sessualità e con il proprio corpo, questo rapporto sarà mantenuto nel tempo nonostante i cambiamenti corporei legati all’avanzare dell’età stessa. I principali cambiamenti legati alla sessualità possono certamente essere, ad esempio, riferiti ad un’atrofia dei tessuti, alla riduzione delle contrazioni orgasmiche, ad una minore lubrificazione vaginale. Tutti questi aspetti, che possono essere gestiti senza conseguenze, non sono sinonimi di un minor benessere o soddisfacimento sessuale quanto di un suo cambiamento e della necessità di esserne consapevoli”.

Dalla pelle ai capelli: alcune donne lamentano effetti anche estetici. Cosa fare per non lasciarsi sopraffare da ansia e senso di inadeguatezza? Questi cambiamenti avvengono repentinamente o in modo graduale? E quando si arrestano le manifestazioni della menopausa?

“Gli stati d’animo negativi quali ansia e inadeguatezza possono essere naturali nel momento in cui il corpo cambia in modo più o meno repentino, o in un modo che la donna sente “non rappresentarla”. Tuttavia, è fondamentale non solo cogliere i segnali del tempo come aspetto naturale della vita, ma anche poter riconoscere nelle stagioni che si susseguono elementi positivi che precedentemente non erano presenti. Ad esempio, sicuramente la riduzione della quota di collagene nel corpo determina un cambiamento nei tessuti, ma è anche altrettanto vero che “crescendo” la donna acquisisce una consapevolezza ed una conoscenza di sé e del proprio corpo precedentemente non sperimentate. Inoltre, una buona conoscenza di sé aiuta anche a registrare gradualmente i segnali di cambiamento che il corpo invia. Non si tratta infatti di un cambiamento rapido e improvviso, quanto di un processo. Come tale, la donna che conosce se stessa, può mettere in atto comportamenti protettivi che contengono i cambiamenti potenzialmente nocivi: ad esempio, seguendo una corretta alimentazione, svolgendo regolare attività fisica e mantenendo un rapporto aperto e di sana comunicazione con il partner”.

Tradizionalmente la sessualità femminile è legata al concepimento. La menopausa libera da questo tabù. Le donne in menopausa possono vivere serenamente l’intimità senza preoccuparsi di gravidanze indesiderate; al contrario quando insorge in modo precoce, come affrontarla?

“La possibilità per la donna di alleggerirsi del binomio sessualità-concepimento è molto difficile da realizzare a causa di forti condizionamenti culturali e sociali. Le donne stesse fanno fatica a vedere la propria sessualità più libera e affrancata dalla riproduzione. Di certo, l’arrivo della menopausa consente alle donne di godere della sessualità senza la preoccupazione di una gravidanza indesiderata, così come per molte donne si registra una minore peluria corporea, limitando o azzerando la necessità di ricorrere alla depilazione. Più in generale, però, con l’avanzare dell’età e la fine del periodo fertile ogni donna può sperimentare un rapporto nuovo con il proprio corpo: meno ancorato ad aspetti prestazionali e maggiormente legato al proprio piacere. La donna, in questa stagione della vita può concedersi il lusso di sentirsi bene nel proprio corpo in armonia con la persona che sente di essere diventata”.

Un consiglio per gli uomini: come possono stare vicino alle loro compagne, non facendole sentire sole?

“Ancora oggi molti uomini considerano, purtroppo, la menopausa una sorta di ‘malattia’, una condizione che arriva all’improvviso a interrompere la vita sessuale della coppia. Questa concezione, non solo è falsa ma è anche difficile da smantellare ed è questo che solitamente determina una condizione di profonda solitudine nelle donne. Invece, un atteggiamento di maggiore condivisione, di conoscenza (ad esempio anche affrontando insieme il consulto medico) può portare ad una maggiore empatia, ma soprattutto al crollo di stereotipi e pregiudizi verso la menopausa che non hanno ragione di esistere. Infine, ma non meno importante, l’arrivo della menopausa può rappresentare per la coppia un’occasione di crescita e di sperimentazione. Sperimentazione di nuove modalità di vivere l’intimità, di giocare, attraverso ad esempio un sex toys, utilizzando i cambiamenti corporei non come limite ma come risorsa per esplorare. I sex toys, talvolta visti ancora come “nemico” del partner, possono rappresentare invece alleati preziosi per arricchire la vita intima (pensiamo ad esempio a come uno stimolatore clitorideo, in un momento di fastidio nella penetrazione, possa garantire alla coppia modalità divertenti e “leggere” per vivere l’intimità)”.