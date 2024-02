Il papà biologico sta male, bambino di 3 anni e mezzo adottato dal compagno

Il bambino figlio di due papà

La sentenza e il vulnus giuridico

Il Tribunale per i minorenni di Trento garantiscedi un bambino di tre anni e mezzo da parte di un. La sentenza, che chiede che la procedura avvenga in tempi brevi, riguarda una coppia coppia omogenitoriale, ovvero con due papà. A darne notizia è il quotidiano trentino “il T”.F. è nato in Canada poco più di tre anni fa, tramite maternità surrogata , ed è stato riconosciuto oltre Oceano come, come riportato sull’atto di nascita di quel Paese. La trascrizione di quel documento a Trento, dove la coppia di genitori abita, gli è stata negata, in ottemperanza a quanto disposto dal Ministero dell'Interno.Accade però che ildel bambino, l’unico riconosciuto prima della sentenza del tribunale in Italia, non sta bene,, è costretto a lunghi ricoveri in ospedale. Allora i due papà provano a correre ai ripari e si rivolgono all’avvocato bolognese Michele Giarratano, per chiedere la stepchild adoption . La situazione, infatti, è critica: c’è il rischio che(con l'eventuale decesso dell'unico genitore riconosciuto) e che a quel punto un tribunale lo dichiari, senza che l'altro papà che lo sta crescendo possa far nulla, nono essendo riconosciuto a livello legale. L'avvocato, a marzo scorso, inoltra l'istanza al presidente del tribunale per i minorenni di Trento, Giuseppe Spadaro. Passano i mesi, quattro per la precisione, e dopo una serie di consultazioni, con il coinvolgimento anche dei servizi sociali del capoluogo trentino, il collegio presieduto dallo stesso presidente di giuria si è pronunciato, come aveva fatto anche la Procura,da parteIl padre biologico risulta affetto da una patologia che non solo lo obbliga a lunghi ricoveri ospedalieri, ma potrebbe portarlo alla morte. Il possibile esito della malattia, assieme alla peculiare condizione del bambino e della persona che se ne prende cura, è stato uno degli elementi presi in considerazione dal collegio incaricato di valutare il caso.Secondo la testata trentina "Il T." si tratta di ", se non il primo in Italia, in cui si è posto ildel genitore biologico". Per l'avvocato della coppia omogenitoriale, Michele Giarratano , "il tribunale di Trento dà atto del '', del fatto che c'è un vuoto di tutela che in Italia riguarda i bambini figli di coppie omogenitoriali. Il collegio guidato dal presidente Spadaro, che già aveva fatto diverse pronunce innovative al tribunale per i minorenni di Bologna - continua - ha garantito in tempi brevi tutela al minore, nel suo preminente interesse, definendo l'adozione da parte del genitore". La sentenza ha garantito il ricorso alla stepchild adoption in tempi record, mirando a proteggere prima di tutto il bambino, perché non rischiasse di rimanere in uno stato di abbandono durante il lungo iter di solito richiesto per questa procedura. E lo ha fatto consentendo all'uomo che lo sta crescendo con tutto il suo amore di continuare a farlo, nonostante la legge non lo consideri ancora il suo papà. Secondo quanto espresso dai giudici, con l'adozione "non si è trattato di riconoscere il diritto del genitore sociale, bensì diper aver voluto mettere in vita" il bimbo, in accordo con il diritto del minore ad avere una famiglia previsto dalla Costituzione. Considerata la complessità del caso e le condizioni di salute del padre biologico, assieme all'effettivo rischio per la tutela degli interessi del bambino, anche la stessaall'istanza della coppia omogenitoriale, chiedendo tuttavia di non dare seguito alla richiesta di iscrizione all'anagrafe del secondo padre, che non è prevista dalla normativa.