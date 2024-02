In Australia il 63% delle parlamentari ha subito molestie. Il report dopo la denuncia di Brittany Higgins

Una piaga senza confini, che accomuna donne di tutto il mondo. Gli abusi, le molestie, gli stupri fino ai femminicidi, condannati a più riprese, dalle leggi, dalle convenzioni, a parole, ma non ancora debellati. Anzi, sembra che la violenza contro le donne cresca, ovunque. Dati allarmanti, che non ci possono lasciare indifferenti, anche se arrivano dall'altra parte del mondo. Dall'Australia per la precisione, dove ila livello federale ha subito molestie sessuali, così come un terzo di tutti i dipendenti del Parlamento del Paese, compreso lo staff. È quanto emerge da un atteso rapporto commissionato nei mesi scorsi dopo la denuncia – arrivata a febbraio – di uno stupro avvenuto due anni fa proprio in un ufficio del Parlamento. Un episodio che erano finito sui media internazionali. A denunciare la molestia era stata, oggi ex dipendente del governo. La che aveva raccontato di essere stata violentata da un collega nelle stanze dell'allora vice ministro della Difesa, dopo una serata con un gruppo di colleghi del Partito Liberale. Un episodio che aveva scioccato il mondo politico australiano e in generale l'intera società. Tanto da spingere per la redazione di un report dettagliato su questo fenomeno. Dal quale emergono numeri assurdi e terrificanti. Commentando il rapporto, la Commissaria per la discriminazione sessuale,, ha detto che la grande maggioranza delle vittime di abusi sono donne. Lo studio indica infatti che il 63% delle parlamentari ha subito questo tipo di molestie contro il 24% dei loro colleghi maschi e una. Nel complesso, ildel Parlamento del Paese ha subito almeno un caso di bullismo, di molestia sessuale o di tentata aggressione sessuale. Inoltre, poco più di un quarto delle persone che hanno subito molestie sessuali hanno puntato il dito contro un membro della politica. "Queste esperienze lasciano unaper gli individui e i loro partiti e minano le prestazioni del nostro Parlamento a danno della nazione", ha detto Jenkins, autrice del rapporto. Da parte sua, ilha definito "spaventosi" i risultati del sondaggio, per il quale sono state intervistate 1.723 persone e 33 organizzazioni.