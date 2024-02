In Francia gli uomini omosessuali potranno donare il sangue alle stesse condizioni degli etero

D'ora in poi, in Francia, omosessuali ed eterosessuali potranno donare il sangue alle stesse condizioni. Tutt'altro che una banalità, è la meta di una lotta durata decenni per i membri della comunità Lgbtqia+ , che trova soluzione grazie a una nuova ordinanza voluta dal Ministero della Salute francese:. Adesso, prima del prelievo, il donatore dovrà semplicemente rispondere a un questionario che si concentrerà sulle "pratiche individuali rischiose" come i rapporti con più partner o l’uso di droghe.È dal 1983 che gli uomini Lgbtqia+ sono stati esclusi dalla donazione del sangue, da quando è scoppiata l'epidemia di Aids. Ed è solo dal 2016 che sono stati reinseriti tra i potenziali donatori, ma. Nel 2020, il periodo di astinenza era stato ridotto a, anche per le coppie che avevano una relazione stabile. Una vera discriminazione, secondo le associazioni Lgbtqia+, dal momento che il periodo di sicurezza si applicava anche agli eterosessuali solo in caso di relazioni recenti con più partner. Alla base della differenza di trattamento c'era la presenza di un aumento del rischio legato all’infezione da Hiv negli uomini omosessuali. Se questo, però, era vero nel 1990 quando in Francia, non vale anche per oggi dato che la probabilità è 40 volte inferiore. Secondo il Direttore generale della sanità francese,, si tratta di "un grande passo avanti sociale". Per il presidente dell’associazione Sos Homophobie,: Se viene garantita la parità di accesso alle donazioni, è un grande passo avanti".