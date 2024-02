In Ucraina si sposano altri due soldati: gli scatti e i messaggi d'amore dal fronte di guerra

Ora che il futuro è un'ipotesi, in Ucraina ci si sceglie per sempre. A Rivne, nel nord-ovest del Paese, altri due giovani ucraini hanno deciso di convolare a nozze, dicendosi sì in un consiglio comunale circondato da barricate di sacchi di sabbia. Lacon i due novelli sposi teneramente vicini in divisa militare - mentre lei stringe un mazzo di fiori - ha fatto il giro del mondo. Portando a tutti un messaggio d'amore dalla guerra. "Sul palcoscenico della gran tragedia che ha nome guerra non sai mai che cosa accadrà. Che tu ne sia spettatore o interprete,Puoi morire in qualsiasi momento, alla guerra, e in qualsiasi momento puoi restar ferito". Come scriveva la grande reporter di guerra, Oriana Fallaci: ", un interrogativo che tiene col fiato sospeso, ma proprio per questo ci vibra d'una vitalità esasperata"."Forse possiamo morire, e volevamo solo stare insieme prima di tutto questo", avevano infatti detto i due giovani ucraini di 21 e 24 anni,, che si erano sposati il 24 febbraio allo scoppio della guerra. La coppia, in realtà, aveva la data di nozze fissata al 6 maggio 2022, ma l'invasione russa ha stravolto i piani. E così, con in sottofondo il suono delle sirene, i due giovani hanno accelerato le pratiche per la loro unione e si sono precipitati nel primo giorno della guerra in Ucrainaper sposarsi. Alla Cnn la novella sposa ha raccontato: "Forse usciranno dal nostro Paese e avremo la possibilità di celebrare normalmente. Spero solo che tutto vada bene e che il nostro Paese possa essere sicuro e felice senza russi".Tra i messaggi d'amore che arrivano dalla guerra in Ucraina, non possiamo dimenticarci, infine, della luce che dentro un sotterraneo di Kiev ha portato la piccola Mia. Messa al mondo in unil 25 febbraio da una donna di 23 anni, che quel giorno sotto la minaccia delle bombe ha partorito la sua primogenita. "", ha scritto postandone lo scatto, presidente della conferenza Democracy in Action su Twitter. La madre, per proteggersi dagli assalti aerei della Russiaera in un rifugio nel momento in cui sono comparse le. Mia è nata grazie all’aiuto di un medico lì presente, di un poliziotto che ha chiamato l’ambulanza e dei civili che erano con la madre nel rifugio.