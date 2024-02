In Uganda una donna di 70 anni ha dato alla luce due gemelli

Safina Namukwaya mamma di gemelli a 70 anni

In Uganda unadopo un trattamento di fecondazione assistita . A darne notizia è l'ospedale dove la signora ha partorito. Chi ha detto che dopo una certa età non si può più diventare genitori ? Se per gli uomini, in realtà, non esiste un vero e proprio termine fissato, per le donne un limite fisiologico e biologico esiste, fissato – per così dire – dalla. Non si tratta di una 'scadenza' precisa o uguale per tutte, ognuna ci arriva – più o meno gradualmente – in un determinato periodo della propria vita.Eppure c'è chi, come, sfida le leggi naturali pur di realizzare il proprio desiderio di diventare mamma. La donna ha dato alla luce con il parto cesareo due gemelli, un maschio e una femmina, in un centro di fertilità della capitale Kampala. Namukwaya, che è una delle donne più anziane al mondo a partorire, dopo il lieto evento ha dichiarato ai media locali che si è trattato di un "". I bambini sonoa 31 settimane e sono stati messi in incubatrice. Il personale medico della struttura afferma che attualmente sono "stabili".Anche la clinica ospedaliera si è congratulata con lei, dichiarando in una nota che non si è trattato solo di un "successo medico, ma della forza e della resilienza dello spirito umano". Il dottor Edward Tamale Sali, specialista della fertilità presso il Womens Hospital International and Fertility Centre (WHI&FC) , ha dichiarato alla BBC che la settantenne ha utilizzato un ovulo di una donatrice e il liquido seminale del suo compagno per la procedura di fecondazione in vitro (IVF). In genere le donne entrano. In quel periodo la fertilità della donna diminuisce, ma i progressi della medicina hanno reso comunque possibili le gravidanza cosiddette 'tardive'. La Fivet è una delle varie tecniche utilizzate a questo scopo.Durante la procedura in laboratorio un ovulo viene prelevato dalle ovaie della donna e fecondato con gli spermatozoi. Una volta fecondato questo diventa un embrione a tutti gli effetti, poi viene messo nell'utero della donna dove crescerà e si svilupperà come in qualsiasi gravidanza.Nel 2019aveva dato alla luce due gemelli dopo un trattamento di fecondazione in vitro. Un esempio incredibile, a cui ora fa seguito la vicenda di Safina: "Abbiamo raggiunto un risultato straordinario: far nascere due gemelli alla, a 70 anni!", ha scritto il WHI&FC sulla sua pagina Facebook. Namukwaya ha raccontato al quotidiano ugandese Daily Monitor che la sua gravidanza è stata difficile perché il suoquando ha capito che avrebbe avuto i gemelli. "Agli uomini non piace che si dica che si porta in grembo più di un bambino – ha spiegato –. Da quando sono stata ricoverata qui, non si è mai fatto vivo", ha dichiarato.Per l'anziana si tratta del secondo parto in tre anni: nel 2020 infatti aveva già partorito una bambina. Ha anche detto che il desiderio di maternità è stato condizionato dalleper il fatto di non avere figli. "Mi sono occupata dei bimbi di altre persone, li ho visti crescere e lasciarmi sola. Mi sono chiesta chi si sarebbe preso cura di me quando sarei invecchiata", ha concluso.