Indi Gregory è morta. I genitori: "Arrabbiati e pieni di vergogna"

non ce l'ha fatta. La bimba inglese affetta da un male giudicato incurabile da medici e giustizia britannica,all'una e quarantacinque di oggi, lunedì 13 novembre, con accanto a lei il padre e la madre, nell'hospice in cui era stata trasportata sabato, in ambulanza, dall'ospedale di Nottingham, dove era ricoverata. Avevae la drammatica fine di questa lunga battaglia medica è stata annunciata dai suoi genitori."Mia figlia è morta, la mia vita è finita all'1:45", esordisce così il padre,che poi rincara la dose: "Dopo la morte di Indi, io e mia moglie Clare siamo arrabbiati,. Il servizio sanitario nazionale del Regno Unito e i tribunali di questo Paese non solo le hanno tolto la possibilità di vivere,". E conclude: "Sono riusciti a prendere il corpo e la dignità di Indi,. Sapevo che era speciale dal giorno in cui è nata, hanno cercato di sbarazzarsi di lei senza che nessuno lo sapesse ma io e Clare ci siamo assicurati che sarebbe stata ricordata per sempre".La bimba era affetta da unae per questo le corti del Regno Unito avevano disposto lo stop ai trattamenti che la tenevano in vita. Per i medici del Queen's Medical Centre di Nottingham e per i giudici britannici, infatti,. È stata quindi trasferita sotto scorta in un hospice, dove prima le è stata interrotta la ventilazione assistita e poi è stata agganciata a strumenti alternativi. Infine, le sono stati somministrati farmaci palliativi per alleviarne le sofferenze. Prima di tutto questo, il 6 novembre scorso il governo dile aveva concesso con un provvedimento di urgenza la cittadinanza italiana per consentirle di essere trasferita al Bambino Gesù di Roma, l'ospedale pediatrico di proprietà del Vaticano che si era offerto di accoglierla, quali che fossero le possibilità o meno di curarla.Ma l'Alta Corte di Londra e poi due provvedimenti della Corte d'Appellodei genitori di portarla nel nostro Paese, sostenendo che il trasporto in Italia non sarebbe stato "nell'interesse della bambina", sottoponendo il suo fragile corpo ae per le complicazioni dovute a un viaggio aereo con il ventilatore artificiale e gli altri strumenti di supporto che la tenevano in vita. I giudici inglesi hanno respinto anche una richiesta diretta della Presidenza del Consiglio italiana, che aveva scritto al ministro della Giustizia britannico per ottenere il trasferimento in nome di norme internazionali che la magistratura di Londra ha ritenuto tuttavia "" da Roma. Anche l'aveva offerto ai genitori l'assistenza legale per cercare di fermare il verdetto dei giudici.Non sono poi mancati i commenti sui social. Anche la presidente del Consiglioha voluto salutare la bimba: "Abbiamo fatto tutto quello che potevamo, tutto il possibile. Purtroppo non è bastato. Buon viaggio piccola Indi". Le parole della premier erano state anticipate da quelle del leader della: "La piccola Indi Gregory non c'è più, una notizia che non avremmo mai voluto leggere. Il governo italiano ha fatto il massimo, offrendosi di curarla nel nostro Paese, purtroppo senza successo. Una commossa preghiera per lei e un sincero abbraccio ai suoi genitori".Il caso di Indi non è il primo. Sei anni fa infatti ilè morto a causa della stessa malattia della piccola inglese. "Quello che è successo a Indi e alla sua famiglia è terribile. La stessa cosa è successa a noi sei anni fa con nostro figlio, Charlie Gard.perché un'altra famiglia sta soffrendo allo stesso modo", così la madre Connie Yates. I genitori di Charlie Gard intrapresero, e persero, una battaglia legaleper sottoporlo a delle cure sperimentali. Anche il presidente Trump e Papa Francesco erano intervenuti quando i genitori avevano fatto ricorso all'Alta Corte contro la decisione di staccare i macchinari a Charlie.