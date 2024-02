Jill Biden incontra Olena Zelenska in Ucraina: "Volevo venire per la Festa della Mamma"

In rete è già apparso il video di un incontro tra la first lady statunitense Jill Biden e la moglie del presidente ucraino Elena Zelenskaya a Uzhgorod. L'arrivo non è stato annunciato; la moglie di Joe Biden avrebbe già lasciato il territorio dell'Ucraina. pic.twitter.com/NgO41VC2Ph — Lredl3 (@valter_menconi) May 8, 2022

Jill Biden e la visita ai profughi ucraini in Romania e Slovacchia

È un incontro storico. È un abbraccio storico quello tra la First Lady degli Stati Uniti, Jill Biden, e Olena Zelenska . La signora Biden, 70 anni, domenica 8 maggio , ha fatto una visita a sorpresa in, dove ha incontrato nella città di Užhorod la moglie del presidente. La data non è stata scelta a caso: "Volevo venire per la Festa della Mamma ", ha dichiarato Jill Biden alla First Lady ucraina. E così è stato. La guerra in Ucraina è arrivata al 74esimo giorno. E domenica 8 maggio, la moglie del presidente degli Stati Uniti, Jill Biden, ha deciso di visitare a sorpresa la città di Užhorod, accolta dalla First Lady ucraina, Olena Zelenska. La signora Biden, dopo l'abbraccio con la moglie di Zelensky, è stata accompagnata in una scuola della piccola città ucraina, convertita in un temporaneo alloggio per i cittadini sfollati. "Volevo venire per la festa della mamma", ha dichiarato Jill Biden a Olena Zelenska. Le due, dopo essersi abbracciate, si sono sedute a un tavolino di una, che ora accoglie gli sfollati ucraini, tra cui 48 bambini, riporta la Cnn . "Pensavamo fosse importante mostrare al popolo ucraino che questa guerra deve finire. Questa guerra è stata brutale. E il popolo degli Stati Uniti sta con il popolo dell'Ucraina", ha dichiarato la First Lady statunitense."Prima di tutto vorrei ringraziarvi per un atto molto coraggioso", ha dichiarato Zelenska, parlando attraverso un interprete alla moglie di Joe Biden. "Comprendiamo cosa comporta per la First Lady degli Stati Uniti venire qui durante una guerra, quando ogni giorno si svolgono azioni militari, dove le sirene aeree suonano ogni giorno, anche oggi", ha aggiunto la moglie del presidente ucraino. "Sentiamo tutto il vostro sostegno, ma vorremmo sottolineare che la festa della mamma è un giorno molto simbolico per noi perché sentiamo anche il vostro amore e sostegno in un giorno così importante". L'incontro tra le due donne è durato circa un'ora e si è tenuto in quella che prima della guerra era una scuola. L'edificio è stato trasformato in, grazie alla collaborazione tra il governo dell'Ucraina e la International Organization for Migration (IOM), un'agenzia delle Nazioni Unite. Oggi, in quella ex scuola vivono decine di sfollati, tra cui molti bambini.Nessuno della famiglia di Joe Biden, nemmeno lo stesso presidente degli Stati Uniti, aveva mai fatto visita in Ucraina. Lo scorso mese avevano visitato Kiev il segretario di Statoe il segretario della Difesa. Sabato scorso si era recata in visita nella capitale ucraina la presidente della Camera. Jill Biden ha trascorso gli ultimi due giorni in Europa incontrando organizzazioni umanitarie e funzionari governativi sia in Romania che in Slovacchia. Quella di Jill Biden è la prima visita di una First Lady degli Stati Uniti in una zona teatro di guerra dal 2008, quando Laura Bush fece una visita segreta di 10 ore in Afghanistan.Jill Biden in questi giorni si trova nell'Europa dell'Est per assistere i profughi ucraini . La First Lady degli Stati Uniti è arrivata invenerdì pomeriggio, prima tappa di un viaggio di quattro giorni nell'Europa orientale. Jill Biden, appena atterrata, si è recata alla base aerea di Mihail Kogalniceanu, dove ha servito cibo alle truppe statunitensi. Dopo la visita alle truppe Usa, Jill Biden si è recata sabato 7 maggio aper incontrare i membri del governo della Romania, il personale dell'ambasciata degli Stati Uniti, gli operatori umanitari e gli educatori che stanno assistendo i bambini ucraini sfollati. "Siamo con voi", ha detto la First Lady ai profughi. La moglie di Joe Biden ha definito "formidabile" la dimostrazione di solidarietà e si è detta "ispirata dai rumeni che accolgono tutti questi rifugiati nelle loro case e offrono cibo, vestiti, riparo e il loro cuore". Ma "è solo l'inizio", ha avvisato, sottolineando che gli Usa e gli alleati devono fare molto altro ancora per aiutare l'Ucraina. Oggi, prima dell'incontro con Olena Zelenska, Jill Biden si è recata al confine slovacco con l'Ucraina per visitare un centro per rifugiati e una scuola. Domani, lunedì 9 maggio, Jill Biden è attesa inper incontrare la presidente Zuzana Čaputová al palazzo presidenziale di Bratislava. Poi la First Lady tornerà negli Stati Uniti.