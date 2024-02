"La disabilità non ha bisogno di politically correct. Siamo tutti imperfetti in cerca di felicità"

Oltre i modelli

"Partiamo da un presupposto: la perfezione non esiste.. Nonostante questo, però, la società e la comunità continuano a bombardarci con messaggi di perfezione e ci dicono che se non abbiamo standard altissimi, non siamo nessuno: siamo inutili, con il risultato che sempre più giovani e adulti sono insoddisfatti, infelici e alla ricerca di non si sa mai che cosa. Basterebbe che qualcuno dicesse loro che siamo tutti imperfetti e che nel percorso della vita non dobbiamo raggiungere dei modelli, ma la felicità. E la felicità dipende dal riuscire a essere se stessi. Chi ci dice che una persona disabile è più infelice di una che non lo è? Io ho conosciuto dei ragazzi disabili felicissimi. Il problema è che gli altri li vedono infelici perché i modelli che ci circondano sono orientati verso uno standard di felicità che nessuno può raggiungere. E lo stesso problema ricade sulle famiglie:il luogo dove si decide di crescere insieme e che non c’è un modello di famiglia da cui dobbiamo sentirci ispirati: a ispirarci dev’essere solo il sentimento che le tiene unite. Per accettare la disabilità la via dev’essere quella della concretezza. La società dev’essere predisposta all’accoglienza del diverso: dalla nascita, la scuola, le attività lavorative, la socialità, l’affettiva e la sessualità. Invece che chiamarli “diversamente abili” chiamiamoli “handicappati” perché porre sotto i riflettori il loro handicap può essere il primo passo per accogliere la loro diversità e trovare delle soluzioni a sostegno delle loro esigenze. E chi dovrebbe farlo se non lo Stato, accogliendo nel suo welfare la risposta alle loro necessità?: i disabili non sono diversamente abili, hanno un handicap e meritano di avere gli stessi diritti di tutti".

73 Il numero delle coppie che nel corso del 2020 hanno adottato in Lombardia

63 Il dato in Toscana; l’Emilia Romagna perde in un solo anno 49 coppie adottive