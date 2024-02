La modella Ellie Gonsalves: "Ecco i 117 motivi per cui non voglio avere figli"

Ellie Gonsalves: "Non voglio avere figli: ecco perché"

La lista della "non maternità" della modella

La scelta di non diventare madri

La modella e attrice australiana, 33 anni, ha condiviso sui social una lista di. O meglio, per cui lei non ne vuole. E lo fa dopo "anni in cui mi è stato chiesto il perché", racconta. Dopo questa rivelazione pubblica la 33enne ha denunciato moltissimi utenti che sui social le hanno inviatodopo aver reso pubbliche le sue ragioni per non voler diventare madre. Alcuni hanno sostenuto la scelta della modella, altre persone, invece, hanno criticato la lista per la sua negatività, pensando che fosse dettata dalla paura.Domenica 26 novembre, sulle sue stories di Instagram, la ragazza ha caricato una registrazione dello schermo della "lista personale molto onesta dei motivi per cui non voglio avere figli", scritta nell'app Note del suo telefono. L'elenco dei motivi stilati dalla modella è lunghissimo ed è stato poi pubblicato anche tra i post nella bacheca della ragazza. Nella lista si va dalladopo il parto, alla stanchezza continua, al non essere più una priorità per il proprio partner, al timore che i figli ereditino traumi emotivi, fino al non potere. Insomma tutte ragioni effettivamente concrete e possibili, che ha lucidamente elencato a supporto della sua scelta. "Dopo anni in cui mi è stato chiesto perché non voglio figli, ho compilato questa lista perché sembrava sempre che un semplice motivo non sia mai abbastanza valido o comprensibile", ha scritto Gonsalves nel post. "Quindi questa è una lista dettagliata, per coloro che me la chiedono. Sono ibasati su molte esperienze private o su cose che persone molto oneste hanno condiviso con me, privatamente e online. Alcune persone sono fatte per essere genitori e questo è fantastico (sono così felice se siete felici!!!!), ma questa vita non fa per me".L'australiana, che è sposata da 15 anni con Ross Scutts, ha raccontato infatti che le viene costantemente chiesto quando lei e il marito decideranno di allargare la famiglia, quando farà un figlio, e che questa- "la più frequente che ricevo" - è diventata praticamente. Così ha deciso di stilare e rendere pubblica la sua lista della "non maternità", onesta ed esplicita, sentendosi quasi obbligata a dare una giustificazione per aver esercitato il proprio diritto all'autodeterminazione . "Oggi molte persone mi hanno chiesto (con affetto) 'sei sicura di voler pubblicare questa lista?'. E ho anche già ricevuto centinaia di messaggi che mi criticavano dicendomi quanto io sia una persona orribile ed esausta", ha scritto Gonsalves. "Mentre alcune cose della mia lista sono ironiche, molte sono serie e reali. Laquando si tratta di questo argomento è (sic) davvero discutibile, credo ingiusta nei confronti di chi ha opinioni diverse e raramente vediamo una voce a sostegno di questo... perché, diciamocelo, il contraccolpo pubblico può essere troppo forte". "Non ho problemi con gli input o con le altre persone cheo i loro feedback - spiega nelle stories - è qualcosa che dobbiamo accettare e aspettarci nel mondo in cui viviamo oggi. Tuttavia, ho un problema con il modo in cui qualcuno risponde o istiga su questo argomento con me o con altre che potrebbero condividere la mia stessa posizione". "Ho scoperto che, purtroppo, la maggior parte di questi pareri proviene da un gruppo sociale che non ha alcuna conoscenza sulla mia (o altrui) situazione personale, sulla mia vita, sui miei desideri e sulle mie prerogative per vivere una vita felice e sana".Come c'era da aspettarsi la sua listadi followers. Molti l'hanno definita coraggiosa e sincera, alcuni utenti hanno persino detto di. Per altri invece la lista è "" e in alcuni punti "ridicola". Dal canto suo la 33enne ha ribadito che le critiche ricevute non hanno fatto altro che rafforzare la sua decisione, poiché mostrano come molte persone si sentano "minacciate da altre che scelgono di vivere uno stile di vita alternativo". Negli ultimi anni un numero crescente di donne Millennials e della Gen Z ha parlato della propria decisione di rinunciare - o di ritardare - la maternità, citando il cambiamento climatico, l'aumento del costo della vita e il desiderio di concentrarsi sulla propria carriera tra le principali motivazioni alla base di questa scelta. La modella afferma: "Non riesco a ricordare di non essere mai stata felice per un'amica o una persona che vuole rimanere incinta, che è incinta o che ha dei figli. La mia posizione non riguarda tutti, ma una sola persona, quella di cui parlo a nome mio. Ho e avrò SEMPRE rispetto per le opinioni e le decisioni che le persone prendono da sole su qualcosa che non è odioso o offensivo". Ellie Gonsalves ha promesso di stare al fianco delle donne che non hanno figli per scelta, soprattutto in considerazione del periodo dell'anno e della maggiore probabilità di domande invadenti o commenti offensivi durante le riunioni di famiglia. "Credo di avere il diritto di condividere la mia posizione e di sostenere chi vuole figli, ha figli o sta per averne; allo stesso modo sosterrò chi non vuole essere genitore - ha concluso -. Penso che sia inutile, spesso crudele e il più delle volte offensivo far sentire qualcuno meno bravo per aver scelto qualcosa di 'diverso'".