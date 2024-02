"La scelta del cognome è costituzionale: un diritto per la donna, ma anche per i figli. Eliminiamo i residui patriarcali"

La professoressa(classe 1979), studia e insegna Diritto Pubblico Comparato. Di se stessa dice che è “figlia, sorella, moglie e mamma devota, inseparabile dal fedele Fiji (cioè il suo cocker spaniel, ndr.)” e che è “una globe-trotter precoce e una lettrice vorace. Militante delle libertà fondamentali e appassionata sostenitrice delle battaglie per la, spiega che “aspiro a crescere mia figlia libera dagli stereotipi e consapevole che tutto si può fare”. Rigorista nel lavoro, ma consapevole che non bisogna mai “prendersi troppo sul serio” è, ovviamente, orgogliosa delle sue(è del quartiere san Giuseppe e liceo Azuni, dove suo nonno, Tonino, fu compagno di banco di). Lettrice e sportiva compulsiva (nuota, corre, giocava a tennis, il marito è un), ha una bambina di sei anni, che si chiama Caterina e “che te lo dico a fà, è la luce dei miei occhi”. Il suo libro- “Il diritto all’identità anagrafica” (Editoriale Scientifica, Napoli, 2021, 246pp.) che si occupa del “ diritto alla trasmissione del cognome materno come espressione del principio di uguaglianza”–“è dedicato a lei, Caterina, che porta il doppio cognome”, chiosa la Bassu.“Sì! Una cosa non esclude l’altra e anche le discriminazioni meno appariscenti devono essere eliminate dall’ordinamento. L’attenzione verso tutte le forme di lesione del principio di uguaglianza è importante perché proprio dalle pieghe del sistema. Imponendo ilsi invia un messaggio preciso alla società: è quello che merita di essere trasmesso e ricordato, ergo è quello che vale di più. Non è vero, non è giusto, non è compatibile con il nostro impianto costituzionale, basato sulla parità. Le nostre figlie e i nostri figli devono sapere che ilnon può essere un criterio di prevalenza accettabile in nessun ambito. Oltre ala non essere discriminata nella possibilità di trasmettere il proprio cognome alla prole, rileva anche il diritto dei figli a essere riconosciuti dall’ordinamento e nell’ambito della comunità di appartenenza come discendenti della madre al pari che del padre”., ci identificano nella società già dai primissimi giorni di vita, ben prima che le caratteristiche fisiche e caratteriali ci rendano riconoscibili come individui. Il meccanismo di assegnazione del, che tradizionalmente prevede l’imposizione della linea paterna, non è casuale bensì frutto di una particolare visione della società. L’apposizione delriflette una struttura sociale in cui il ruolo pubblico era riservato agli uomini “capifamiglia”del quale assumevano, a dimostrazione della “cessione” avvenuta, anche il cognome. Formalmente, questo tipo di visione è stato spazzato via dallache sancisce il principio di uguaglianza e professa, tra l’altro,(art. 29 Cost.). Sorprende, a più di settanta anni dall’entrata in vigore della nostra Carta fondamentale,rispetto alla impostazione costituzionale”.

"È solo una questione di volontà politica. Nonostante il(che dal 1988 si è pronunciata cinque volte in materia) e della, delle tante proposte di legge presentate fino a ora nessuna ha superato le forche caudine del nostro bicameralismo "perfetto". La, pur riconoscendo che, per anni non si è pronunciata nel merito, ritenendo che un proprio intervento avrebbe inciso in modo inopportuno sulla sfera di discrezionalità riservata al titolare del potere normativo. A fronte della perdurante, con unaè stata introdotta una soluzione transitoria che consente l'associazione del cognome materno a quello del padre, ma non basta. In assenza di un intervento normativo che stabilisca un modello chiaro, il giudice delle leggi si è trovato di nuovo a intervenire, nel gennaio 2021, in merito a una questione riferita a genitori (non sposati) che chiedevano la trasmissione al figlio del solo cognome materno (non l'aggiunta). Occorre una revisione organica del sistema che fornisca un riferimento chiaro e compatibile con. L'opposizione di chi dice che abbandonare il meccanismo di trasmissione patrilineare creerebbe confusione non regge. È sufficiente trovare un criterio coerente con ilcome accade in tutte le democrazie stabilizzate dove l'ordine costituito non risulta affatto scalfito dalla possibilità di imporre ai figli il, invece di quello paterno o associato a esso, con un criterio non discriminatorio per la trasmissione alle generazioni successive".. Secondo me è ben possibile lavorare super riconoscere o rafforzare lafino a ora negati o non sufficientemente protetti. La questione degli "", ovvero figli di genitori stranieri nati o cresciuti nel nostro Paese, è per me eclatante, così come sono inaccettabili, ma occorre anche affrontare senza indugioma la Politica deve assumersi la responsabilità di scelte di civiltà, conformi alla".ma si intravedono fiammelle qua e là e una luce all'orizzonte. Certo, se è vero che il grado di, insieme con la presenza bilanciata dei generi nei ruoli strategici dell'economia, della politica e della società, può essere considerato un indicatore di salubrità di una democrazia,. Laha esacerbato, esponendo un sostrato culturale in cui l'eguaglianza di genere e le pari opportunità non sono delle priorità., troppe donne hanno perso il lavoro o hanno dovuto rinunciarvi: ignorare le cifre che dichiarano ilimposto dalla necessità di dedicarsi alla casa e ai figli, in assenza di servizi corrispettivi, equivale a, ma anche una rinuncia onerosa da parte del sistema paese che perde forza lavoro qualificata. Ilsi fonda sulla uguaglianza e sulla promozione della capacità dell'individuo, a prescindere dal genere, ma si dimostra arrendevole quando si tratta di proteggere e affermare. In Italia le donne sono considerate, spesso non sono messe nelle condizioni di concorrere alla pari con gli uomini e per questo è importante realizzare condizioni di base per una competitività equa. Il(il piano di ripresa e resilienza del governo Draghi, ndr) è un'occasione da non perdere per investire in servizi per l'infanzia e sostegni o sgravi per gli impegni domestici, perché il carico fisico e mentale della cura familiare incombe ancora prevalentemente sulle donne. Sarebbe anche utileche oggi sono ancora in gran parte definite su uncon uomini che possono dedicarsi alla carriera mentre le donne sono chiamate a conciliare lavoro e famiglia"."Direi proprio di sì. Sono discorsi suggestivi, ma da contenere alla riflessione intellettuale.(formale e materiale) la 'fisarmonica' dei poteri del Presidente è sì ampia ma si estende non oltreche, a meno di una riforma che cambi le cose, non è in discussione. Non si contempla. Nel nostro ordinamento, il Presidente della Repubblica ha ruolo di garante: è un. Poi, la storia repubblicana dimostra che indole e personalità deihanno influenzato il mandato così come il momento storico e le circostanze in cui ciascuno ha operato ma comunque nel quadro definito dalla Costituzione. Staremo a vedere..."