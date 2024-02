La tomba di Dobby di Harry Potter potrebbe essere rimossa: "Troppi calzini lasciati in spiaggia"

". Forse è una delle più celebri frasi della saga di Harry Potter . Sicuramente una tra le più commoventi. A tutti - non negatelo - è venuto il nodo alla gola quandodopo essere stato pugnalato da Bellatrix Lestrange ne ''. In quella tragica scena (uscita nel 2010, sì sono passati 12 anni...) tutti rimanemmo senza parole e con qualche lacrima sul viso a vedere Dobby accasciarsi a terra e a dire a Harry le sue ultime parole: "Un bellissimo posto per stare con gli amici. Dobby è felice di stare con il suo amico. Harry Potter". Un attimo di pausa, poi Harry e gli altri iniziarono a scavare. Una scena agghiacciante che tutti gli innamorati della saga ricordano a memoria. Non tutti però sanno che quella spiaggia, la spiaggia dinel(Galles) è diventata un'attrazione turistica, dove centinaia di visitatori si recano ogni anno per lasciare un tributo, un calzino, un sasso dedicato a quel piccolo elfo. Ma adessoda quella spiaggia, perché il National Trust del Galles, l'organizzazione che si occupa della difesa dei patrimoni culturali e naturali, ha lanciato l'allarme "sull'aumento dei visitatori" che stanno mettendo "sotto pressione" quella "bellissima spiaggia". In sostanza, i troppi calzini e gli altri tributi lasciati dai fan di Harry Potter sono diventati un problema di inquinamento ambientale Per le spiagge e le altre meraviglie della natura l'aumento del numero di turisti è un serio problema ( ne avevamo parlato qui per la Playa Zipolite, il paradiso della comunità Lgbtq messo in pericolo dalla comunità Lgbtq ). E adesso, proprio per questo motivo, anche la tomba di Dobby di Harry Potter potrebbe scomparire. Il National Trust ha lanciato un sondaggio nei giorni scorsi, chiedendo ai cittadini del Regno Unito di votare: "Volete che la tomba di Dobby resti dov'è o venga spostata in un luogo adatto al pubblico?", si chiede nel sondaggio. Il motivo per cui vengono lasciati così tanti calzini sulla spiaggia nasce proprio dai libri e dai film di Harry Potter. Per chi non lo sapesse, nella saga, Dobby e gli altri elfi domestici vengono liberati dalla servitù quando il loro padrone dona loro un indumento, come appunto un calzino. E proprio un calzino era stato donato da Harry Potter a Dobby. Ecco il motivo per cui i tanti visitatori e fan della saga lasciano un calzino sulla spiaggia di Freshwater West.Il National Trust del Galles, l'organizzazione che si occupa della difesa dei patrimoni culturali e naturali, ha dichiarato: "Negli ultimi anni abbiamo assistito a un aumento dei visitatori che desiderano sperimentare tutto ciò che Freshwater West ha da offrire, inclusa la sua bellissima spiaggia". "Adoriamo accogliere le persone nel sito - prosegue l'organizzazione -, ma l'aumento di visitatori significa anche che le sue strutture e le sue infrastrutture siano maggiormente sotto pressione. Vogliamo invece che i visitatori vivano un'esperienza piacevole e sicura, assicurando che questo paesaggio speciale sia curato per le generazioni future.- fa sapere il National Trust Wales - per aiutarci a comprendere i problemi in modo più approfondito e per considerare le opzioni per un futuro sostenibile per Freshwater West, che include il memoriale a Dobby. Una delle opzioni su cui stiamo cercando un feedback nel sondaggio è trasferire il memoriale in un luogo adatto e accessibile al pubblico".Inevitabili le proteste dei fan della saga. "Noooo, lasciatela lì dov'è, è adorabile e non fa male a nessuno", scrive un'ammiratrice su Twitter. "Rimuovere la tomba di Dobby è inutile, le persone continueranno a visitare quella spiaggia e se dovesse essere rimossa ne faranno una nuova", scrive un altro utente sui social. "Non potete spostare un memoriale a vostro piacimento!", ha protestato indignato un altro ammiratore, al quale un altro utente di Twitter ha risposto: "Lo sai che non è una tomba vera, vero?". Tanti i messaggi così, ma qualcuno più razionalmente scrive: "Ci sarà pure una soluzione che soddisfi i fan e mantenga la spiaggia di Freshwater West bellissima". In attesa di soluzioni, il sondaggio resta ancora aperto.. Poi si vedrà quale sarà la sorte della tomba di Dobby.