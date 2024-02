L'arcidiocesi di San Francisco dichiara fallimento: oltre 500 cause per abusi su minori

L'istanza di fallimento

L'arcidiocesi cattolica di San Francisco, in California, ha presentato lunedì istanza di bancarotta. Perché? Il motivo non ha nulla di invidiabile: è ormai diventato impossibile gestire le spese dovute allepresentate contro membri della Chiesa per abusi sessuali su minori risalenti anche a decenni fa. L'iniziativa, si legge in una nota pubblicata sul sito dell'arcidiocesi, è necessaria per risolvere la questione finanziaria disastrosa proprio a causa di queste cause "intentate contro l'arcivescovo cattolico di San Francisco, ai sensi del California Assembly Bill 218". Entro il 31 dicembre 2022 era infatti possibile avanzare "denunce, che altrimenti sarebbero prescritte".L'istanza è stata presentata a nome dell'arcivescovoalla Corte fallimentare del Distretto settentrionale della California, sostenendo come la procedura fallimentare sia "la soluzione migliore per fornire unainnocenti e a quanti hanno subito danno".La richiesta di protezione del Chapter 11 (una procedura di riorganizzazione e non di liquidazione il cui scopo è quindi quello di risanare l'impresa) interromperà tutte le azioni processuali contro l'arcidiocesi, consentendole così di sviluppare un piano di accordo con le persone e le famiglie coinvolte. "Questa infatti "fermerà tutte le azioni legali contro l'arcivescovo cattolico di San Francisco, mentre l'arcidiocesi sviluppa un piano di riorganizzazione basato sui beni e sulla copertura assicurativa disponibile da utilizzare per risolvere i reclami", ha dichiarato l'arcivescovo Cordileone. L'obiettivo, oltre ovviamente a risarcire per quanto possibile le vittime, è permettere di "verso i fedeli e i bisognosi". "Dobbiamo cercare la purificazione e la redenzione per guarire, soprattutto i sopravvissuti che hanno portato contro di loro il peso di questi peccati per decenni". Secondo lo stesso Cordileone, la maggior parte degli abusi denunciati risalgono al periodo compreso tra glidel secolo scorso, e hanno coinvolto sacerdoti che nel frattempo sono deceduti o sono stati privati dell'ordine.Quella di San Francisco èa presentare istanza di fallimento dopo aver affrontato centinaia di processi intentati in base a una legge californiana approvata nel 2019, che permetteva di presentare richieste di risarcimento vecchie di decenni entro il 31 dicembre 2022. La prima,La stragrande maggioranza delle oltre 500 richieste di risarcimento a San Francisco deriva da accuse di abusi sessuali avvenuti 30 o più anni fa.Alcuni degli allora minori che hanno subito molestie e violenze da parte di membri del clero hanno criticato la dichiarazione di fallimento, definendola uno stratagemma per. "Cordileone userà ogni tattica e mezzo a sua disposizione per continuare a sfuggire alla verità Si rifiuta di identificare i colpevoli nella sua diocesi, tenta manovre legali per evitare ile ora tenta un ultimo sforzo per celare la verità dietro la bancarotta", dichiara in una nota Jeff Anderson, avvocato che rappresenta oltre 125 sopravvissuti dell'arcidiocesi di San Francisco. Che è l'unica in tutta la California adei membri del clero accusati di abusi sessuali su minori, ha dichiarato Anderson. "Dubitiamo seriamente che non abbia i mezzi per risolvere queste cause", ha dichiarato il Survivors Network of those Abused by Priests (Snap) in un comunicato. "Possiamo solo sperare che il giudice federale esamini attentamente le proprietà immobiliari dell'Arcidiocesi, che sono sparse in tre delle contee più ricche degli Stati Uniti".Cordileone dichiara che unpuò essere trovato sul sito web e che invece a coloro che sono indagati per gli abusi sessuali è vietato esercitare il ministero pubblico e sono stati rimossi da questa lista.Affermato come uno dei più importanti e schiettiall'interno della Conferenza episcopale degli Stati Uniti, dal 27 luglio 2012 è il nono arcivescovo metropolita di San Francisco. Nato a San Diego, in California, figlio di emigrati italiani, nel 1956, viene ordinato sacerdote nell'82 e vescovo vent'anni dopo.Ha attirato poi l'attenzione nazionale a maggio 2022, quando ha dichiarato che all'allora presidente della Camera Nancy Pelosi sarebbe stato impedito di ricevere la comunione nella sua arcidiocesi a causa del suo sostegno ai diritti all'aborto