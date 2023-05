Lavoro, Diversity Day: inclusione concreta delle persone con disabilità nel mondo del lavoro Il 24 maggio l’Università Bocconi di Milano ospiterà l’edizione 2023, con molte occasioni di formazione e rapporto diretto con aziende che offrono posizioni aperte. Tra le novità la simulazione virtuale per la people empowerment con 3FLAB.

Paolo Marchetti di Value People: “Diversity Day è in continuo divenire. Dopo l’edizione milanese il prossimo autunno saremo a Roma, poi workshop, tavole rotonde, e training formativi per tutto l’anno”

Lavoro, Diversity Day, l’obiettivo

Promuovere e facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro di persone con disabilità o appartenenti alle categorie protette. Sarà questo l’intento del Diversity Day (www.diversityday.it), in programma mercoledì 24 maggio dalle 9,30 alle 16,30 nelle sale dell’Università Bocconi di Milano.

Dal 2007 il progetto si occupa di abbattere le barriere tra le persone, mettendo in contatto diretto i candidati appartenenti alle categorie protette con le aziende interessate e creando momenti di formazione per fornire strumenti utili nella ricerca di un’occupazione.

“Il Diversity Day -spiega Paolo Marchetti, fondatore dell’agenzia Value People promotrice dell’evento – nasce come primo career day volto ad accorciare le distanze tra disabilità e mondo del lavoro, mettendo in collegamento diretto i candidati, le realtà aziendali, le università, gli istituti scolastici in generale, le associazioni e le istituzioni.

La giornata

Possiamo definirlo oggi il più importante momento d’incontro riservato all’inserimento e all’inclusione lavorativa di persone con disabilità e appartenenti alle categorie protette ex L.68/99 sul territorio italiano”.

. L’edizione 2023 si concentrerà su tutti gli aspetti DEI, con focus sulle generazioni più giovani e sulle loro unicità. “La giornata si sviluppa in due momenti principali -continua Marchetti-. Dalle 09,30 alle 11 il convegno d’apertura “GenD: Il futuro del lavoro è l’inclusione”.

Da un lato le esigenze delle nuove generazioni, sempre più tecnologiche e sensibili ai temi della DE&I, dall’altro la spinta dell’Europa e delle case madri estere: per le aziende l’inclusività e l’innovazione non sono più solo una risorsa, ma una conditio sine qua non, essenziale per attrarre e trattenere i migliori talenti”.

L’edizione 2023 annuncia anche la presenza di 3FLAB che durante il convegno ha dato vita a una simulazione live di realtà virtuale finalizzata alla people empowerment, tenuta dalla professoressa Laura Iacovone, ricercatrice nel Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’ Università degli Studi di Milano.

La simulazione consiste nel rendere visibile il peso dell’inconscio sul conscio nei processi decisionali e svelare quanto siamo realmente inclusivi nel momento in cui si gestisce un colloquio con una persona con disabilità, tramite una studiata tecnologia e specifici algoritmi.

Quindi premiate con il DE&I AWARD le aziende che nel corso del 2022 hanno inserito almeno una risorsa appartenente alle Cat.Pro. Dalle 11 alle 16 tutte le persone iscritte all’evento hanno avuto accesso all’Area Stand per presentarsi liberamente senza appuntamento alle aziende presenti, sostenere veri e propri colloqui con i recruiter, avere informazioni sulle posizioni aperte, e molto altro.

“Ad oggi -commenta Marchetti- le aziende che partecipano al Diversity Day sono 53 in continuo aumento, e operano in ambito moda, grande distribuzione, healthcare, beni di servizio, benessere, beauty, accessori, food, e tanto altro ancora. A disposizione per tutta la giornata l’area Training Point, ovvero uno spazio dedicato all’ascolto, alla consulenza personalizzata destinata a servizi di orientamento e supporto nella redazione del proprio Curriculum Vitae.

E ancora simulazioni di colloquio individuale per agevolare il candidato nel presentarsi al meglio e incontrare un’occupazione a lui confacente”.

Accanto a Value People sarà Andel, Agenzia Nazionale Disabilità e Lavoro che opera nel campo dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità Anche l’edizione 2023 sarà patrocinata dal Coordinamento degli Atenei Lombardi per la Disabilità.