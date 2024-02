Le donne pompiere del Kent costrette a spogliarsi davanti ai colleghi maschi

Vigili del fuoco costrette a spogliarsi "in pubblico"

Le donne vigili del fuoco del Kent, in Inghilterra,sotto gli occhi dei colleghi maschi e del pubblico. A dare notizia della "" messa in atto da una brigata inglese sono stati i loro rappresentanti sindacali. L'Fbu ( Fire Brigades Union ) ha quindi scritto all'ispettore ufficiale per chiedere di porre fine a questa usanza.Qualche mese fa, un rapporto scottante dell'Hmicfrs (His Majesty's Inspectorate of Constabulary and Fire and Rescue Services) ha evidenziato" in tutto il servizio di emergenza in Inghilterra."Le stazioni dei pompieri sono luoghi di lavoro ed è inaccettabile che le donne vigili del fuoco siano messe nella condizione di restare con la sola biancheria intima addosso in piena vista dei colleghi o addirittura del pubblico", ha dichiarato il segretario generale dell'Fbu, Matt Wrack.Il sindacato ha dichiarato che le operatrici sono state costrette a togliersi i vestiti "di indossarequando partecipano a incidenti operativi". Era stato ilDi fronte alla smentita di Millington, l'Fbu ha fatto sapere che i suoi funzionari hanno assistito personalmente a questa pratica. Nella lettera Wrack ha scritto: "Per essere chiari, questo non comune altrove; la prassi accettata è che il kit antincendio venga indossatoda lavoro in cotone". Anche perché la denuncia ha fatto seguito al rapporto dell'Hmicfrs pubblicato a marzo, secondo il quale tutti i vigili del fuoco in Inghilterra sono stati vittime di reclami per mobbing, molestie e discriminazioni.Scrivendo all'ispettorato, Wrack ha affermato che la risposta di Millington, figura di spicco del Consiglio nazionale dei capi dei vigili del fuoco, ha evidenziato i "che stiamo cercando di sradicare" dal servizio di emergenza."È quantomeno ingenuo che il capo dei vigili del fuoco sostenga che... Come ha notato l'HMICFRS, molte persone sonosituazioni e atteggiamenti (simili) per paura di una reazione ostile, di un rifiuto ad agire o di tentativi di liquidare le loro preoccupazioni".I rappresentanti sindacali avevano già sollevato la questione a giugno, al presidente dell'NFCC, Mark Hardingham, e al ministro dei Vigili del fuoco, Chris Philp, ma nessuno dei due ha mai dato risposte concrete. "Questo episodio dimostra", denuncia oggi L'Fbu. Un portavoce del Ministero dell'Interno ha però dichiarato: "Vogliamo che i servizi antincendio e di soccorso siano caratterizzati da standard professionali e che tutti siano trattati con rispetto. Ci auguriamo che i rappresentanti locali del sindacato dei vigili del fuoco possano lavorare collettivamente con i vigili del fuoco e i servizi di soccorso del Kent per risolvere ogni preoccupazione".