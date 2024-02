Le nonne di Plaza de Mayo ritrovano il nipote 133: "Una sconfitta per la dittatura"

Le 'nonne' di Plaza de Mayo

La vicenda di Cristina Navajas

Il 133° nipote

La battaglia della famiglia Santucho

La cerimonia per il ritrovamento

I figli dei desaparecidos

Le "" hanno annunciato il ritrovamento del "nipote" numero 133 . Un uomo, il cui nome non è stato rivelato, di 46 anni,, che fuquando era incinta, e di Julio Santucho. Suo zio era invece un leader guerriglia argentina degli anni '70, Mario Roberto Santucho, fondatore dell'Erp.L'associazione argentina, che si propone di ritrovare e restituire alle famiglie idurante la dittatura militare iniziata nel 1976, ha dato l'annuncio sui social.Nel messaggio si convoca una conferenza stampa presso il museo della memoria dell'ex centro di detenzione e tortura dell'Esma (Scuola ufficiali della Marina) per conoscere i dettagli del ritrovamento e, in caso di consenso, anche l'identità dell'uomo. Dal 1977, anno della sua fondazione, "Le nonne di Palza de Mayo" è riuscita a identificare e restituire alle sue famiglie di origine 132 "nipoti" sottratti ai loro genitori e poia coppie spesso legate ad ambienti militari o complici della dittatura. Il presidente argentino, Alberto Fernandez, ha salutato la notizia sui social affermando che si tratta di "un'altra enorme vittoria nella lotta instancabile delle Abuelas".Nel luglio 1976 Cristina Navajas fuin borghese, si legge sul sito dell'associazione. L'ultima dittatura militare era iniziata tre mesi prima in Argentina. I patota (gruppi operativi della dittatura) la prelevarono insieme ad altri due militanti del Partido Revolucionario de los Trabajadores (Partito Rivoluzionario dei Lavoratori) da un appartamento di Buenos Aires.Un vicino di casa avvertì la madre di Cristina, Nélida Navajas, che scoprì una lettera non spedita tra gli effetti personali della figlia. In essa la figlia diceva al marito che credeva di essere. Il bambino è nato in prigionia ed è stato consegnato ai suoi rapitori dai militari.Se Cristina rimane dispersa, venerdì scorso suo figlio è stato restituito alla famiglia: è il 133° nipote recuperato dalle Nonne di Plaza de Mayo. Il nome non è stato reso pubblico, ma si sa chee si è avvicinato spontaneamente alle Nonne di Plaza de Mayo, come dichiarato dall'organizzazione per i diritti umani nel corso della conferenza stampa. L'uomo, che oggi ha 46 anni, è statodai suoi rapitori (un membro delle forze di sicurezza e un'infermiera)il 24 marzo 1977, nel primo anniversario del colpo di Stato militare.Fin da piccolo questi ha avuto dubbi sulla sua identità, finché una sorella di 20 anni più grande gli ha confessato che non era il figlio di coloro che sostenevano di essere i suoi genitori. Nonostante li abbia affrontati due volte, nel corso della sua vita, i due hanno sempre negato. Fino all'aprile di quest'anno, quando il 46enne ha potuto sottoporsi ache hanno confermato che la sua identità era un'altra. L'uomo ha incontrato la sua famiglia biologica per la prima volta venerdì, ma non ha partecipato alla conferenza stampa di annuncio della sua restituzione.Dopo il rapimento di Cristina il marito Julio Santucho, che all'epoca si trovava all'estero, riuscì a far fuggire dal paese gli altri figli e iniziò con loro un lungo esilio. In Argentina, la madre della rapita,, "ha stabilito contatti politici, religiosi e militari, ma non ottenne mai nulla.Non sapeva se cercava un o una nipote, solo che sarebbe dovuta nascere nel febbraio 1977.", ha dichiarato Claudia Carlotto, direttrice della Commissione nazionale per il diritto all'identità e figlia della presidente delle "Nonne di Plaza de Mayo". Nel corso degli anni, e grazie alle testimonianze dei sopravvissuti, la famiglia ha scoperto che Cristina è stata rinchiusa in almeno tre centri di detenzione, dove è stata brutalmente torturata e dove ha dato alla luce il suo terzo bambino.Alla cerimonia erano presenti il, Julio, fratello minore dello storico guerrigliero argentino Mario Roberto Santucho, fondatore dell'Esercito Rivoluzionario Popolare (ERP),dell'uomo recuperato. "È una, perché ci hanno voluto portare via i nostri figli e noi ce li stiamo riprendendo", ha detto Santucho senior.Al suo fianco il figlio, che essendo molto piccolo si trovava con la madre quando è stata rapita, ha aggiunto: "È uno dei momenti più radiosi della mia vita. L'ho aspettato così a lungo che stento a credere che lo sto vivendo. Il mio primo pensiero è stato per mia madre e mia nonna, che continuano a vivere in me". Nonna Nélida ha infatti cercato il nipote per decenni ed è morta nel 2012 "senza l'abbraccio che desiderava", ha detto, presidente delle Nonne di Plaza de Mayo. Quest'ultima era tra le socie fondatrici con Nélida nell'organizzazione. Venerdì ha letto le prime righe della dichiarazione e ha passato il testimone a un vicino. "Non posso, è troppo per me, (ho) 92 anni", si è giustificata commossa.Ogni anno circa 1.200 persone si rivolgono allacon il sospetto di essere figli degli scomparsi dell'ultima dittatura (1976-1983). Questa è stata finora la prima restituzione nel 2023; le ultime due sono avvenute nel dicembre 2022."Chi sa viene a dirci quello che sa, chi dubita viene a riferirci i suoi dubbi. In questo modo possiamo continuare a trovare i dispersi, che. Potrebbero essere ovunque nel mondo", ha incoraggiato la presidente De Carlotto. "Noi nonne siamo già poche, ma i nostri nipoti rimarranno. Il futuro è loro. Il passaggio di testimone è già pronto", ha concluso.