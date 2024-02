Lucca Comics & Games, apre il "confessionale" gratuito per il pubblico di appassionati

Il centro di ascolto a Lucca Comics

Rottincuore e "Maria Gasolina"

Un libro che c’è, un disco che verrà, ma soprattutto un centro d’ascolto in cui incontrare la gente. Per la prima volta anche a Lucca. In occasione del Lucca Comics & Games la cantautricee la psicologaaprono al pubblico dall’1 al 5 novembre 2023 il, che utilizza il format del confessionale per incontri pubblici e privati. Inoltre in anteprima sarà possibile aquistare nello stand "Rottocalco vol. 3", il libro che sviluppa temi come gli amori chiacchierati, il diritto all’ozio e il concetto di do ut des, che caratterizzano anche il nuovo brano "" (Freak & Chic/ADA Music Italia) attraverso scritti firmati dalla stessa cantautrice, da psicologi, giornalisti e illustratori.Ma, torniamo al Centro d'Ascolto Rottincuore, che sarà visitabile nel Baluardo S. Paolino - mura lato sud di Lucca. Si tratta di unideato dalla cantautrice romana, che dall’1 al 5 novembre sarà a disposizione, con la psicologa Monia D’Addio (nonché presidente Agedo Novara ) per 'confessionali' e approfondimenti di questioni quali: la dipendenza affettiva, la positività tossica, confini e crepe interiori, l’importanza del consenso, spunti per una lotta intersezionale."Il Centro d’Ascolto è unche ho ideato nel 2018, a seguito di una serie di testimonianze e confidenze che ricevevo via social, nella posta – dice la Falconi -. Ho pensato sarebbe stato bello ricevere quelle confidenze di persona e poter essere utile: trovavo interessante che fosse la cantautrice ad ascoltare, invece che essere ascoltata. Ne è nato un evento bellissimo, un. Grazie al Centro d’Ascolto ho avuto poi l’idea del concept album Rottincuore. Ora ad accompagnarmi a questi confessionali di gruppo, c’è una mia cara amica e psicologa Monia D’Addio. Ho coinvolto gli organizzatori di Lucca Comics & Games, i quali mi hanno messo a disposizione, per i giorni della fiera, una pagoda sulle mura dove portare il centro e per me è un onore essere accolta anche in una fiera così importante".Rottincuore è il progetto artistico e multidisciplinare di Romina Falconi che unisce la musica, la scrittura, l’illustrazione, l’antropologia e la psicologia per esplorare la complessità della mente umana: una raccolta di personaggi e personalità, un racconto musicale e letterario descritto attraverso le parole dei peccatori, dando voci ai carnefici e alle nostre ombre, per mostrarne le sfumature senza stigmatizzarle, provando ad analizzarne cause scatenanti e sentimenti contrastanti.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"><span data-mce-type="book mark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span></span>

La cantautrice Romina Falconi

Dopo i precedenti singoli "La Suora", "Lupo Mannaro", il terzo personaggio Rottincuore è "", una ragazza che decide di stare con un uomo facoltoso e molto più grande di lei, senza preoccuparsi delle critiche e dell’opinione altrui. La sua storia introduce gli argomenti di questo nuovo capitolo della pubblicazione "Rottocalco Vol. 3" sviluppa il tema del brano attraverso dei testi firmati dalla stessa Falconi, avvalendosi della collaborazione di diversi professionisti come l’antropologa Elena Nesti, le psicologhe Monia D’Addio e Laura Princivalli, l’autore Michele Monina, i giornalisti Caterina Damiano, Pietro Cerniglia e molti altri. Dal punto di vista illustrativo, il Rottocalco contiene le, dedicate a "Maria Gasolina", oltre alle opere di Edoardo Del Pero, Ninphetamina, Gabriele Melodia, Befeldo, Disastrarte e Gianmerlo.Il terzo volume del format tocca argomenti scottanti, attraverso il pensiero analitico e quello viscerale, senza seguire una regola precisa e senza soccombere alle etichette. La stravaganza di come vengono trattati i temi è la stessa che accompagna l’autrice da tutta una vita. È, con la sua ombra in vista, e tutto si compie.Nata a Roma nel quartiere di Torpignattara, Romina Falconi, classe 1985, è cantautrice indipendente socia e direttrice artistica di Freak & Chic. Ha partecipato allacon il brano "Ama" e ha all’attivo due album da studio: Certi Sogni Si Fanno Attraverso Un Filo D’odio e Biondologia (L’arte di passeggiare con disinvoltura sul ciglio di un abisso). Il nuovo disco, di futura pubblicazione, è anticipato dai singoli "La Suora", "Lupo Mannaro" e "Maria Gasolina".Ogni canzone è la descrizione die viene accompagnato dall’uscita di un meta-libro, il "Rottocalco", dove vengono sviluppati su carta i temi del brano con scritti dell'autrice, psicologi, giornalisti e illustratori. Dal 2018 ha creato un Centro D’Ascolto: un luogo attraverso il quale potersi confrontare, un esperimento sociale gratuito e aperto a tutti.