Ludovica Amato è la prima studentessa cieca ammessa alla Normale di Pisa

Gli ostacoli da superare

L'appello ai coetanei: "Non mollate mai"

Ha spiccato il volo abbattendoche la teneva ancorata a terra, ottenendo così un risultato strabiliante., pisana, 19 anni appena compiuti, è la primaad accedere alla Scuola Normale Superiore di Pisa (tra i ricercatori e post-doc ci sono già stati casi analoghi). La notizia è arrivata martedì 20 settembre con grande stupore e gioia da parte della ragazza e della sua famiglia. Grazie ad una passione sconfinata per ile a tanto impegno e dedizione per lo studio, il suo sogno si è tramutato in realtà.“Ho lavorato sodo fin dai primi anni deldi Pisa per raggiungere questo traguardo - racconta Ludovica -. Quando ho ricevuto la notizia dell’ammissione alla Normale non ci potevo credere”. Un pianto di gioia, seguito da una sfilza di chiamate da parte di parenti, amici e di tutte le persone che l’hanno sostenuta fin dal primo momento. Amato è stata ammessa al. Martedì, invece, è stato il suo primo giorno alla. "È stato stupendo varcare la soglia dell’aula universitaria”, dice la giovane commossa. Se è riuscita ad abbattere le "", ci sono però barriere fisiche imposte da altri. "perché un marciapiede occupato da uno scooter o un monopattino elettrico abbandonato sul posto auto per disabili sono ostacoli per chi ogni giorno esce di casa e vorrebbe muoversi senza problemi".Ora alla 19enne, insieme alla sua famiglia, spetta un doppio festeggiamento: per l’ammissione, ma anche per il compleanno (saltato per sostenere le prove che sono cadute proprio a ridosso dell'appuntamento annuale). "Sarebbe l’ora", dice scherzando. Ma il regalo più bello lo ha già ricevuto segnando un cambio di passo importante per tutti e tutte. "– dice la ragazza rivolgendosi ai suoi coetanei e non solo –. Anche quando la strada sembra già segnata,per realizzare i propri desideri e aspirazioni".