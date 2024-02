Mamma dà alla luce due gemelli simultanei: il raro parto in Scozia

Lo straordinario parto

"Pensavo che Micky si fosse bloccato", racconta la mamma. "Ho dato una forte spinta e c'è stato un grande 'whoosh'. Pensavo di aver partorito mio figlio, ma l'ostetrica ha detto: 'Sono usciti entrambi i bambini'.

Ero un po' stordita - continua Diane - e ho chiesto cosa volesse dire. Lei mi ha spiegato: 'Li hai fatti nascere tutti e due insieme. Il piede (che vedevamo) era di sua figlia".

È così che Diane, di Airdrie, North Lanarkshire, può dirsi fiera che i suoi due piccoli hanno la stessa età al minuto: i gemelli ora hanno 12 settimane, dopo essere nati alle 11.53 del 27 aprile 2023.

Gemelli simultanei: un caso rarissimo

La famiglia di Diane e Daniel

Una mamma ha dato alla luce duein quello che, dicono i medici, è un fenomeno straordinariamente raro.Diane McLaren e il marito Daniel sapevano di essere in attesa di due bambini , ma sono rimasti sbalorditi quando entrambi sono, come riporta il quotidiano Mirror. I piccoli Molly e Micky sono venuti alla luce naturalmente con la stessa spinta, lasciando le stesse ostetriche senza parole.La donna, già madre di cinque figli, ha partorito all' ospedale universitario Wishaw , nel Lanarkshire Settentrionale, in Scozia. A un certo punto del travaglio a Diane è stato detto di spingere forte, perché si vedeva spuntare la testa di uno dei due gemelli . Ma mentre il maschietto usciva appunto con la testa, la sorellina è uscita con i piedi. "Quando sono nati tutti si sono spaventati. Il povero Daniel ha detto di aver vistosul letto e di aver pensato al peggio.Molly aveva un piede e una gamba molto ammaccati fino al ginocchio, e Micky era completamente nero dal collo in su a causa della posizione in cui era stato bloccato con il piede della sorellina premuto contro di lui. Ma entrambi stavano assolutamente bene".I piccoli sono venuti al mondo letteralmente insieme,al mondo, che nell'ospedale scozzese non era mai accaduto. Tanto che la voce del parto straordinario si è diffusa e diversi medici hanno fatto vita alla famiglia McLaren incuriositi."C'erano dottori e infermieri che venivano da tutto il Policlinico per incontrare i nuovi 'celebri' bimbi – dice divertita Diane al Mirror– perché avevano sentito parlare del modo in cui erano stati partoriti e volevano vederli di persona. Ho registrato la loro nascita qualche settimana dopo e il personale dell'ufficio anagrafe era davvero scioccato. Hanno dovuto contattare l'ospedale per avere una conferma prima di poter scrivere sui loro certificati che erano nati allo stesso minuto".Diane e il marito Daniel, 34 anni, operaio di Warburtons, avevano. Quindi i due erano al settimo cielo quando l'anno scorso hanno scoperto che sarebbero diventati di nuovo genitori. La coppia ha: Georgia, di 10 anni, Adam di 9 e Rory, 3 anni.Sono stati entrambi felici quando una prima ecografia ha mostrato non solo la presenza di un bebé, ma di due. Entrambi in ottima salute. La donna ha raccontato di aver vissuto un'ottima gravidanza e di essersi sottoposta all'induzione del parto alla 37a settimana. Molly e Micky sono nati dopo: la bimba pesava circa 2,6 chilogrammi e il fratellino circa 3. E ora tutta la famiglia felicissima si gode i due nuovi arrivati.