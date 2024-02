Marina Ovsyannikova, la giornalista russa parla per la prima volta: "Non sono un'eroina, ho paura per la mia sicurezza"

Le prime parole di Marina Ovsyannikova: "Credo in quello che ho fatto"

"Ho paura per la mia sicurezza, ma non scappo dalla Russia". Marina Ovsyannikova, la giornalista russa che ha interrotto il tg di Channel One , parla per la prima volta alla Reuters, dopo che ieri è stata rilasciata dal. In un'intervista esclusiva all'agenzia stampa, la giornalista ha raccontato: "", ma "spero che il mio sacrificio non sia stato vano e che le persone aprano gli occhi". Marina, dopo essere stata condannata dal tribunale di Mosca a pagare una multa di 30mila rubi (250 euro) per il video registrato a casa in cui si scusava per aver fatto "propaganda per il Cremlino", ora spera "di non finire incriminata penalmente" per il blitz al tg russo, ha raccontato Marina alla Reuters. [video width="640" height="288" mp4="https://luce.lanazione.it/wp-content/uploads/2022/03/Tg-russo.mp4"][/video]"Credo in quello che ho fatto, ma ora capisco la portata dei problemi che dovrò affrontare e, ovviamente, sono estremamente", ha raccontato Marina Ovsyannikova alla Reuters. "... Voglio solo sentire che questo sacrificio non sia stato vano e che le persone apriranno gli occhi", ha aggiunto la giornalista russa. Ovsyannikova ha poi raccontato alla Reuters che con il suo blitz al tg di Channel One voleva non solo protestare contro la guerra, ma voleva anche inviare un messaggio direttamente ai russi: ", non ascoltate questa propaganda, imparate come analizzare le informazioni, imparate a trovare altre fonti per informarvi, non usate solo la televisione di Stato russa". La sera di martedì 16 marzo Marina Ovsyannikova è stata rilasciata dal tribunale Ostankino di Mosca che l'ha condannata a pagareper il video registrato a casa in cui condannava l'invasione russa e si scusava per aver fatto propaganda per il Cremlino nella tv russa. Per quanto riguarda invece il suo blitz in diretta nello studio televisivo,dalla magistratura russa. E vistaapprovata pochi giorni fa dalla Duma di Stato, che punisce tutti coloro che denigrano le forze armate russe, adesso la giornalista russa potrebbe rischiareLa sera di lunedì 14 marzo, Marina Ovsyannikova ha fatto irruzione nello studio televisivo del notiziario di Vremya, il principale tg russo trasmesso su Channel One. La giornalista si è presentata alle spalle della conduttrice Yekaterina Andreeva urlando "Fermate la guerra! No alla guerra!" e mostrando un cartello con scritto: "No alla guerra (in inglese, ndr). Fermate la guerra, non credete alla propaganda, qui vi stanno mentendo (in russo, ndr). Russi contro la guerra (in inglese, ndr)".Dopo il blitz al telegiornale, di Marina Ovsyannikova non si è saputo più nulla. La giornalista russa è scomparsa per tutta la notte di lunedì 14 marzo. Nella tarda mattinata di martedì 15 marzo, la Bbc aveva fatto sapere che quattro avvocati – Anastasia Kostanov, Daniil Berman, Dmitry Zakhvatov e Anri Tsiskarishvili – avevano provato a cercare la donna per tutta la notte, ma invano. Così ha detto l'avvocata Anastasia Kostanov alla Bbc: "Io e i miei colleghi abbiamo cercato tutta la notte la giornalista, ma né la stazione di polizia presente nelle sede del Primo Canale, né il dipartimento di polizia di Ostankino hanno dato conferma della sua presenza. Ciò significa che la nascondono dai suoi avvocati e cercano di privarla dell’assistenza legale, e a quanto pare, stanno cercando di preparare l’accusa più severa".Nonostante fosse scomparsa, alcune agenzie stampa internazionali avevano fatto sapere che Marina Ovsyannikova era stata arrestata dalla polizia. Ma nessuno sapeva dove fosse o quale fine avesse veramente fatto Marina. Nel tardo pomeriggio di martedì 15 marzo, la giornalista russa è ricomparsa in una foto pubblicata su Twitter dal suo avvocato Anton Gashinsky. La donna si trovava nel tribunale Ostankino di Mosca. La sera di martedì la donna è stata rilasciata dal tribunale, dopo essere stata condannata al pagamento di una multa di 30mila rubli per aver incitato alla protesta nel video registrato a casa e pubblicato sui social.La condanna a pagare una multa di 30mila rubli è relativa al video (qua sopra) registrato a casa e pubblicato sui social, in cui Marina Ovsyannikova invita i russi a ribellarsi contro l'invasione in Ucraina e a non credere più alla propaganda del Cremlino. La vicenda del blitz al telegiornale russo, invece, sarà considerata a parte dalla magistratura russa. Ma nessuno sa quando avverrà questa udienza. "Spero di non finire incriminata penalmente", ha dichiarato la giornalista russa alla Reuters. Nei suoi confronti, infatti, è stata aperta un'indagine per stabilire se la sua irruzione nello studio televisivo sia perseguibile in base alla nuova legge approvata dalla Duma di Stato venerdì 4 marzo contro le fake news sulla guerra in Ucraina. Questa legge prevede fino aper tutti coloro che diffondono "notizie false" sul conflitto e per tutti coloro che denigrano le forze armate russe.