Mario Draghi: "La discriminazione delle donne è immorale e miope. Parità ministeriale solo nel 2077"

Sullain Italia i passi avanti ci sono stati ma serve fare di più. È questo il chiaro messaggio lanciato dalin un video inviato al. "Ogni giorno milioni di ragazze si trovano a dover imparare, a proprie spese, che non possono realizzare i propri sogni. Devono subire, a volte anche violente. Devono accettare anziché scegliere, devono obbedire anziché inventare. Solo perché sono donne. Questa situazione non solo risulta, ma rappresenta anche un atteggiamento. Le nostre economie stanno perdendo alcuni dei nostri talenti migliori". Per questo serve uno sforzo maggiore del nostro Paese per contrastare le disuguaglianze tra uomini e donne, ancora molto presenti non solo in campo lavorativo ma anche sociale ed economico. E politico: "Negli ultimi 15 anni, l’Italia ha registrato ilper quanto riguarda il numero di. Nel 2004, le donne rappresentavano solo il 9,9% del numero totale di parlamentari. Oggi tale percentuale ha raggiunto il. [...] In ogni caso, questi sono solo dei". Primi passi per noi, per le generazioni odierne, ma che devono diventare passi da gigante per quelle future, per non rimanere bloccati, o peggio, tornare indietro sulla parità di genere. In un altro passaggio, infatti, il Presidente del Consiglio rimarca che "Le nostre società si stanno lasciando sfuggire alcune delle. La riduzione delle disuguaglianze di genere deve essere una priorità a livello globale. Fin da giovanissime, le ragazze in tutto il mondo devono far fronte a pregiudizi e stereotipi culturali. [...] Solamenteche ricopre la carica di. Ben 119 paesi – compreso il mio – non ne hanno mai avuto una. Benché ci siano stati alcuni miglioramenti, i progressi restano assai lenti e si rischia addirittura di tornare indietro", sottolinea Draghi ricordando a più riprese che la lotta alle diseguaglianze tra uomini e donne deve essere una. Anche perché, guardando al mondo di oggi, che sta faticosamente uscendo dalla, il fatto che questa abbia avuto delle ripercussioni maggiori proprio sulle donne è sotto gli occhi di tutti. In questo anno e mezzo le donne hannorispetto agli uomini, sono state costrette ao senza asilo a causa dei lockdown, le ore trascorse in casa, ad occuparsi dei, si sono moltiplicate e nella gran parte sono ricadute sulle loro spalle. E, come ripete Draghi, "c’è stato un aumento del divario tra uomini e donne a livello globale, soprattutto per quanto riguarda la partecipazione delle donne alla vita politica. Al ritmo attuale, non arriveremo alla".Tante parole, che si sentono risuonare da anni, ciclicamente. Ecco allora che l'annuncio fatto dal premier nel video messaggio risulta di importanza capitale: "Il nostro obiettivo in Italia è quello didi euro per la promozione dell’uguaglianza di genere. Siamo determinati ad aumentare il numero di ragazze e donne che scelgono di studiare le- prosegue - Vogliamo ampliare i servizi di prima infanzia e di istruzione primaria in modo tale da poter aiutare le. Stanzieremo fondi a sostegno dell’imprenditoria femminile e provvederemo ad introdurre una clausola di condizionalità per fare in modo che le". Perché questo appello verso la parità non rimanga solo l'ennesimo messaggio privo di impegni concreti perché si realizzi. Il nostro Paese quest'anno inoltre ha la, il forum dei leader internazionali in materia finanziaria ed economica. Un'occasione ulteriore per approfondire il tema delle disuguaglianze di genere e trovare soluzioni comuni. Per questo, conclude Draghi, "ad agosto terremo unaper la prima volta nella storia del G20. Appoggiamo fermamente l’impegno di Women Political Leaders di creare una solida rete di donne internazionali. Vogliamo aiutare le leader femminili in tutto il mondo a favorire l’emancipazione di altre donne. Questo è un nostro dovere nei confronti di milioni di giovani e della nostra società nel suo complesso".