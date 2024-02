Megan, schiacciata nel lettone a 4 mesi. L'ostetrica: "Il luogo sicuro è la culla"

L'atroce scoperta

, mentre risposava insieme al fratellino sul lettone dei genitori. Lo segnalano i primi esiti dell'autopsia effettuata sul corpicino della piccola, la bimba di appena trovata senza vita la notte tra mercoledì e giovedì della scorsa settimana a Rossano Veneto. La notte della tragedia Megan stava dormendo assieme a, a Era stato proprio il padre ad accorgersi che c'era qualcosa che non andava nella piccola nel cuore della notte. Nonostante l'allarme e il pronto arrivo dei soccorritori per la piccola non c'era più nulla da fare. Una tragedia che ricorda quanto avvenuto quando un neonato di tre giorni era rimasto schiacciato dalla mamma: allora si era acceso il dibattito sul rooming in che ora ha trovato nuove regole per le strutture ospedaliere come annunciato dal ministro della salute. "La tragica morte di Megan David, infante di quattro mesi, riporta alla luce il controverso e molto dibattuto tema della condivisione del letto", interviene Alessandra Bellasio, ostetrica e divulgatrice sanitaria su UniMamma.it. "Spesso le famiglie, per necessità o scelte di altra natura, decidono di praticare il (condivisione del letto). Per quanto l'si sia espressa come rispettosa di questa scelta genitoriale non la raccomanda in alcuna circostanza e ribadisce come il luogo più sicuro per il sonno del bambino sia senza dubbio la culla" "Fondamentali alcune indicazioni - riprende l'ostetrica - tra le quali: il coricamento in posizione supina, l'uso di una superficie di riposo solida e non inclinata, la condivisione della stanza ma non del letto, la prevenzione del surriscaldamento e il non impiego di lenzuola morbide che potrebbero ostruire le vie respiratorie". Tuttavia, se ad oggi ancora si verificano tragedie simili dovremmo considerare la reale distanza che esiste tra le indicazioni ufficiali, spesso poco praticabili nella quotidianità, e l'effettiva possibilità di ciascuna famiglia di metterle in pratica - sottolinea. A questo proposito si rende indispensabile fornire ai genitori informazioni complete e aggiornate su come gestire il sonno dei bambini in modo consapevole". "Anche eventualmente quello condiviso - riprende - , sottolineando che alcune pratiche aumentano ulteriormente come, ad esempio, dormire con un bambino di età inferiore ai 4 mesi, essere genitori fumatori, la presenza di altri figli nel letto e l'utilizzo di materassi morbidi e cuscini." Alessandra Bellasio, 37 anni, membro del consiglio direttivo dell'ordine professionale delle ostetriche di Como, Lecco e Sondrio, è consulente certificata a livello internazionale in allattamento (IBCLC), insegnante di manovre di disostruzione pediatrica e divulgatrice sanitaria. Bellasio supporta le donne nel delicato percorso della maternità, durante la gravidanza e nei primi anni di vita del bambino, proponendo videocorsi e consigli pratici attraverso la piattaforma digitale UniMamma, fondata nel 2021, e la pagina Instagram ostetrica_alessandra_bellasio, seguita da 205mila follower. Bellasio è anche nel comitato scientifico dell'ente formativo Mediadream Academy, accreditato presso Agenas, e ha formato oltre 1000 professionisti sanitari in tutta Italia.