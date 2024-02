"Mi ha segregata e picchiata, sono fuggita dal balcone. Ora è stato dichiarato seminfermo e ho paura di vederlo riapparire"

Per Beatrice Fraschini è stato un colpo duro. Due anni fa era in un letto di ospedale con ile gonfiore ovunque, oltre ad altre numerose fratture per tutto il corpo. Un’immagine che fece il, soprattutto in occasione della Giornata sulla violenza delle donne. ‘Merito’ delle botte che Giacomo Oldrati, il suo, non le aveva risparmiato per benin cui l’avevain casa,. Il 4 giugno 2019, ultimo giorno di ‘prigionia’, la ragazza fu costretta adel secondo piano di una palazzina di Milano, per fuggire. Oldrati fu incarcerato ein primo grado, ma in appello la pena è stata"più un anno che dovrà scontare in una struttura psichiatrica per pericolosità sociale massima"- come spiega Beatrice. Il giudice gli ha riconosciuto la. "Perché era ‘solo in parte padrone delle sue azioni’, ovvero era cosciente di ciò che faceva ma l’efferatezza degli atti fu dovuta anche alla malattia". Un fulmine a ciel sereno per Beatrice, nonostante il procuratore generale avesse chiesto di confermare la sentenza di primo grado per la gravità dei fatti.“No, anche perché mi sentivo rassicurata dal fatto che il procuratore avesse chiesto di confermare la prima sentenza. Ora vedremo se fare ricorso in Cassazione".“No, non mi ha mai scritto. Io non sono andata nemmeno alle prime udienze su consiglio del mio avvocato e anche perché non volevo assolutamente rivederlo""In realtà all’inizio era molto arrabbiata perché non capivo come fosse possibile tutta questa violenza dopo quattro anni di relazione in cui c’erano stati anche momenti belli. Ora in realtà penso di provare pena, non compassione, ma proprio pena perché aveva fatto cose simili in precedenza ad altre ragazze"."Sì, lui mi aveva parlato del disturbo bipolare e che aveva avuto un problema con un’altra ragazza, a Bologna, dove all’epoca viveva. Che era stato in carcere sei mesi e poi un anno in un ospedale psichiatrico. Mi aveva detto che essendo giovane non aveva dato peso alla bipolarità, ma che poi aveva iniziato a prendere medicine per curarsi"."Mi aveva preoccupata, non spaventata anche perché avevo incontrato Giacomo in un contesto tranquillo, quello di una parrocchia, dove già conoscevo altre persone. Lui sembrava una persona completamente diversa. Abbiamo iniziato a frequentarci, veniva anche a casa dai miei. Non so poi quanto ci fosse divero in questi comportamenti"."Credo che gli servisse dimostrare che aveva una relazione stabile con qualcuno. A gennaio del 2018 era arrivata la sentenza di primo grado di Bologna che l’aveva assolto per incapacità di intendere e volere. E poi nel 2019 in appello è stata confermata. Nell’attesa doveva far vedere che aveva iniziato a comportarsi in modo corretto"."Nell’ultimo anno è diventato aggressivo, anche se all’inizio i litigi rimanevano sul piano verbale. Io lo attribuivo allo stress per il processo in cui era coinvolto e anche alla sua situazione familiare che non era facile. Speravo che la cosa sarebbe tornata alla normalità. Invece, una volta superata la fase in cui era tenuto sotto controllo, si è sentito libero di comportarsi come prima. Non doveva dimostrare più nulla a nessuno".Io sono andata da lui per il fine settimana. Si era trasferito nella casa del nonno. Dopo la sentenza del tribunale si sarebbe dovuto trasferire a casa dai genitori per essere tenuto sotto controllo, ma data la situazione familiare aveva chiesto di trasferirsi in un altro domicilio, indicando me come garante. Da una discussione banale che abbiamo avuto è scoppiato il finimondo: mi ha messo le mani al collo, io ho perso i sensi e mi sono risvegliata sul letto con il volto tumefattoe dolori ovunque. Mi aveva picchiata mentre ero svenuta. Da lì per quattro giorni mi ha tenuto segregata,continuando a picchiarmi con pugni e calci. Ho perso i sensi molte volte. Era convinto che io lo tradissi. A un certo punto mi ha spogliata e obbligata a immergermi nella vasca piena di acqua fredda. Ha provato anche ad affogarmi. A un certo punto mi ha fatta rialzare, dicendomi di rivestirmi e ammettere a tutti i costi che l’avevo tradito, altrimenti mi avrebbe uccisa. Sono andata in camera da letto ed è stata l’unica volta che mi ha lasciata da sola, quindi ne ho approfittato per scappare. La porta di casa era chiusa. Mi sono calata dal balcone"."Ero già malconcia. Eravamo al secondo piano. Sono arrivata al balcone del primo piano, provando a bussare alla finestra dei vicini, ma loro non c’erano. Avevo il terrore che potesse raggiungermi lì. Quindi sono scesa giù in cortile, cadendo. Ma sono riuscita a rialzarmi e a chiedere aiuto in un panificio delle vicinanze. I commessi sono stati molto gentili e hanno chiamato ambulanza e polizia"."Dopo la denuncia, nei giorni seguenti, aiutata anche dai miei, avevo scattato foto del mio volto e iniziato a pubblicarle. Poi nel novembre del 2020 in occasione della giornata sulla violenza delle donne la Croce Verde per cui faccio la volontaria ha deciso di usare questa foto a scopo di sensibilizzazione. Da lì hanno iniziato a contattarmi i giornali per chiedere di raccontare la mia storia".

"Ho fatto un percorso con una psicologa attraverso il centro antiviolenza Mangiagalli. Percorso che si è concluso da poco e che è servito tantissimo. Sono cambiata nel senso che sono sempre espansiva e socievole ma sto più attenta nel valutare le persone. Se prima mi fidavo ciecamente, ora sono più prudente. E poi se c’è una cosa che non mi va bene, ora non sto zitta, la dico. Credo che questo aiuti meglio a definire i rapporti".

L’Unione nazionale vittime e le sue battaglie

"Mi è capitato di incontrare amiche di scuola e alcune di loro mi hanno raccontato di avere avuto esperienze simili con i loro partner, ma senza il coraggio di denunciare. Questo, anche perché non c’era magari una famiglia alle spalle a sostenerle. Poi, subentravano vergogna e senso di colpa per essersi trovate in questa situazione. Da qualche mese collaboro con l’Unione Nazionale Vittime. L’idea è quella di aiutare ragazze che si trovano una situazione difficile a causa dei loro partner per far vedere che si può intervenire prima che la cosa degeneri"."All’inizio avevo paura e anche quando tornavo a casa guardavo ovunque, per paura che comparisse all’improvviso. Saperlo in prigione in questi anni mi ha dato tranquillità. Il pensiero, ora c’è ma è meno invadente. Non so, onestamente, se lui verrà a cercarmi. Spero di no, ma non posso averne la certezza. È possibile, purtroppo che possa rifare a qualcun’altra quello che ha fatto a me".L’esperienza vissuta da Beatrice è quella di tantissime ragazze che si ritrovano "in queste storie da cui è difficile uscire senza un aiuto concreto" come ci spiega, associazione a livello nazionale che ha sede in provincia di Pavia e che si occupa, senza scopo di lucro, di darealle vittime di reati violenti e ai loro familiari (non solo femminicidi, quindi) nonché dellaattraverso l’organizzazione di convegni e seminari. "In genere sono le persone a contattarci tramite il sito o i social – spiega Randelli – Poi noi diamo loro la possibilità di iniziare un percorso insieme ai nostridove le prime sedute sono gratuite. Abbiamo siglato, inoltre, un protocollo di intesa con un, per garantire prezzi calmierati nelle sedute successive. Questo perché non basta certo un solo incontro, il percorso per uscire da queste situazioni è lungo". Agli psicologi si affiancano anche gli. "Mettiamo a disposizione i nostri legali che spieganodalla denuncia in poi. Quando alcune persone non hanno potuto permetterselo, hanno anche seguito le cause in modo gratuito".. Stare vicino a chi si trova in questo inferno, come è successo a Beatrice è importante. "Nella nostra associazione abbiamo molte persone che sono riuscite ae che, come ha fatto Beatrice, possono aiutare chi ha bisogno. Non tutte sono in grado di farlo da sole perché non riescono ad allontanarsi subito nonostante i maltrattamenti. E, nell’ultimo anno tra l'altro, le, almeno il doppio di prima". Quello che sorprende è che non sono solo le donne a rivolgersi a loro. "Ci sono anche. Non se ne parla tanto perché, a differenza delle donne, loro. Hanno paura di sembrare deboli. Eppure in molti subiscono pressioni davvero pesanti e non meno gravi a livello psicologico, dopo una separazione o un divorzio, magari dalla ex moglie che economicamente è più benestante". All’Unione nazionale vittime sono tuttiche si sono impegnati con gli anni a tenere alta l’attenzione su temi fondamentali. "Siamoche ha partecipato in commissione giustizia sulla legittima difesa e la certezza della pena. Siamo riusciti, sedendoci al tavolo tecnico organizzato per la prima volta dall’ex ministro della Giustizia Orlando, a farper le vittime dei reati violenti, dopo che l’Italia era stata richiamata dall’Ue, arrivando a". E poi ci sono i convegni dove non si parla solo di femminicidi, ma anche di episodi tristemente dolorosi nel nostro paese. "In uno degli ultimi incontri abbiamo ricordatodove perse la vita, tra gli altri, anche l’avvocato Lorenzo Alberto Claris Appiani. Sua madre oggi fa parte del nostro direttivo".