Milano Pride, Pd in prima linea per le famiglie arcobaleno

Schlein: "Pieno riconoscimento diritti Lgbtqi+"

Matrimonio egualitario e adozioni

Benifei: "Una deriva preoccupante che ci avvicina all'Ungheria"

La vicinanza di Beppe Sala

I personaggi del Pride

Le prossime date italiane

25 giugno 2023: Reggio Emilia

1 luglio 2023: Bologna, Egadi, Lecce-Salento, Lodi, Napoli, Ragusa, Siracusa

8 luglio 2023: Firenze-Toscana, Latina-Lazio, Verona

15 luglio 2023: Belluno

22 luglio 2023: Matera, Reggio Calabria

29 luglio 2023: Campobasso-Molise

2 settembre 2023: Brescia

9 settembre 2023: Taormina

16 settembre 2023: Monza Brianza, Scafati

Sfila in prima linea per i diritti delle famiglie arcobaleno. E', realizzato insieme al gruppo Socialisti&Democratici del Parlamento europeo per il Milano Pride. Una festa coloratissima per la salvaguardia dei diritti delle coppie gay, delle persone intersessuali e per il contrasto delle discriminazioni omobitransfobiche in un momento in cui il dibattito pubblico sul riconoscimento delle famiglie arcobaleno ha raggiunto il suo massimo esplosivo. Nelle vie del centro, tra gli altri, la segretaria nazionale Elly Schlein , il capogruppo al Parlamento europeo Brandoe l’onorevoleQuesta manifestazione "chiama ancora più orgoglio nel continuare a lottare per. Siamo in pericolo di regressione sui diritti, non solo in Italia con questo Governo, ma anche in Europa" ha detto la segretaria arrivata a Milano per il Pride. "Il Pd sarà in tutti luoghi dove si difendono i diritti e si chiede una legge contro l'odio. Qui con me Alessandro Zan e noi non abbiamo dimenticato l'orribile applauso con il quale è stata postata una legge di civiltà,di cui invece si sente molto il bisogno - ha proseguito Schlein -. Le persone discriminate ogni giorno per il loro orientamento sessuale o per l'identità di genere non possono più aspettare"."Le persone discriminate ogni giorno per il loro orientamento sessuale o per l'identità di genere non possono più aspettare - ha proseguito la segretaria -. Continueremo a batterci per, per il pieno riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali, anche alla luce di queste decisioni che piovono come massi su queste famiglie, sui loro legami, soprattutto su questi bambini". "Continueremo a batterci per. È ancora più forte la partecipazione, ci saremo con i nostri corpi per affiancarli e portare avanti questa battaglia", ha concluso.A fare eco è il capogruppo al Parlamento europeo: "Il governo Meloni sta facendo impugnare gli atti di nascita nelle famiglie omogenitoriali per ragioni di 'ordine pubblico'.: non staremo a guardare mentre la vita di tanti bambini e di tante persone viene minata dalle scelte ideologiche e propagandistiche della destra". Per il consigliere comunale e responsabile diritti del Pd milanese: "Questo evento meneghino cade in un momento davvero difficile per la comunità, in particolare per le coppie gay con figli, vittime di una persecuzione da parte del governo e di alcune procure . Noi come Pd Milano siamo qui convintamente, oggi ancora di più, al fianco della comunità Lgbtq+ milanese e con noi i vertici più importanti del partito a livello nazionale ed europeo, per dimostrare che vigileremo e faremo tutto il possibile per proteggerla".celebra anche quest’anno la settimana del Pride e, alla vigilia della grande manifestazione milanese , si mette in posa davanti a unaLo scatto è stato condiviso sui social del sindaco con un sintetico quanto inequivocabile messaggio:A Palazzo Marino, di recente, il sindaco Sala hacon cui l'amministrazione ha deciso di aprire un tavolo tecnico di confronto sui temi più urgenti, come quello delle trascrizioni dei figli delle coppie dello stesso sesso.Numerosi gli ospiti all’evento conclusivo sul palco sotto l'Arco della Pace. Ad accompagnare la serata, unacomposta daTra gli artisti che si alterneranno sul palco, ci sarannoSono previsti inoltre tra gli ospitiE’ inoltre prevista una impact performance curata daispirata al dialogo e alla rigenerazione del rispetto.Per la prima volta nel 2023 la comunità Lgbtqia+ che sfilerà ai Pride lancia un, chiaro e forte, al governo italiano: le persone gay, lesbiche, bisessuali, trans*, intersex, queer, asessuali hanno glidi tutt* i/le cittadin*, ma vogliono al contempo gli. Ecco le prossime tappe della marea arcobaleno: