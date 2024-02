Milano, ragazza 19enne fa gesto antiviolenza e si salva da stupro. Quando le campagne di prevenzione funzionano

Il gesto antiviolenza che ha salvato la ragazza

Il taglio del governo Meloni

Cosa è il "Signal for Help"

Unche l'ha salvata da un possibile stupro. E' successo a Milano quando unaè riuscita a fare ildellea una dipendente del McDonald's. La cameriera appena riconosciuto il pericolo ha subito chiamato il 112 facendo così arrestare il 23enne straniero.L'uomo ha cominciato con atteggiamenti molesti a palparla, ha tentato di baciarla e ha usato frasi insistenti per convincerla ad avere. La giovane, terrorizzata, non è riuscita ad opporsi e lo ha seguito verso un suo domicilio. Quando è passata davanti a un McDonald in via Torino, però, ha chiesto di andare in bagno e in quel frangente è riuscita a farea una cameriera, che ha chiamato la polizia. Il gesto, chiamato " Signal for Help ", che l'ha salvata, consiste nel piegare verso il palmo della mano il pollice tenendo le altro quattro dita in alto, per poi chiuderle a pugno coprendo il pollice. Un movimento semplice che è molto importante conoscere visto può salvare delle vite. Se prendiamo infatti in considerazione le denunce e di conseguenza le indagini per violenza sessuale a Milano possiamo notare che in 4 anni, tra il 2019 e il 2023,. E se i fascicoli iscritti a noti, ossia con indagati, per violenza sessuale nel 2019 erano 339, quest'anno, e solo tra gennaio e fine agosto, sono saliti a(quelli a ignoti erano 171 quattro anni fa e nel 2023 sono 420). Per un totale, in pratica, solo nei primi 8 mesi dell'anno di quasiarrivate in Procura. Numeri che fanno riflettere.E fa ancora più riflettere il fatto che nonostante, in un anno di governo, l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni abbia tagliato i fondi per la prevenzione della violenza contro le donne del 70%, lefunzionano eccome. La vicenda delle 19enne a Milano insegna. Dai 17 milioni di euro stanziati dal governo Draghi per il 2022 infatti siamo passati aper il 2023. Eppure, secondo la convenzione di Istanbul, gli stati dovrebbero intervenire per promuovere cambiamenti socioculturali destinati a "e fornire una risposta globale alla violenza contro le donne". Visto che, come sappiamo, la violenza nasce dallatra uomo e donna, che è radicata nei tradizionali "ruoli di genere".Il "Signal for Help", o, con l'aumento di casi di violenza domestica dovuti all'isolamento a causa del Covid 19. Il segnale è stato pensato per essere fatto molto velocemente, in video chiamata o per esempio quando si va a ritirare un pacco o si è in macchina. Ad idearlo è stata la, che ha anche diffuso delle indicazioni su come comportarsi quando si riceve questa richiesta d'aiuto. Non sempre indica una richiesta di aiuto immediata e un intervento tempestivo delle forze dell'ordine, ma può anche voler dire "sono in difficoltà, raggiungimi in modo sicuro". Il segnale potrebbe anche essere una richiesta di ascolto e informazioni o aiuto nel trovare dei servizi di assistenza. Il Signal For Help si sta, segno che queste tecniche di mutuo aiuto sono ancora essenziali per combattere violenza, solitudine e individualismo. Certo, ci servono politiche concrete e strutturali per risolvere un problema che ormai è sotto gli occhi di tutti (e ci servono subito), ma l'aiuto reciproco, l'attenzione verso l'altro e il senso di comunità sono una rete di. Non dimentichiamolo.