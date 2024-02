Mississippi, a 13 anni costretta a partorire dopo lo stupro e l'aborto negato

"Viaggio a Chicago è troppo costoso, era l'unica opzione"

La 13enne vittima di stupro e costretta a partorire

Dopo aver ricevuto le analisi del sangue che confermavano la gravidanza, l'ospedale ha contattato la polizia e ha

I casi dopo la sentenza della Corte Suprema

Unadel Mississippie messa incinta da uno sconosciuto, senza poi essere riuscita ad abortire. Il caso richiama il recente episodio di stupro di una 11enne in Perù, Mila , abusata dal patrigno per anni e poi costretta a portare avanti la gravidanza dopo che i medici si sono rifiutati di intervenire per interromperla. Ma purtroppo di esempi simili se ne trovano anche altri, come la bambina di 10 anni in Ohio e un'adolescente brasiliana , entrambe stuprate e rimaste incinta dei loro carnefici nel 2022, o Camila (nome di fantasia), altra adolescente peruviana vittima di violenza.La madre di Ashley (pseudonimo usato nel rapporto che ne ricostruisce la terribile vicenda), stava cercando di far abortire la figlia, ma le è stato detto che ladove poter accedere alla procedura si trovava a, a più di nove ore di distanza dalla loro casa di Clarksdale, nel Mississippi. Mamma Regina (anche questo nome di fantasia per tutelare la loro privacy), ha dichiarato al Time che il costo del viaggio a Chicago era troppo elevato se si consideravano i trasporti, i giorni di ferie da prendere al lavoro e le spese sanitarie per la figlia. "per tutto questo", ha detto disperata. La giovane ha scoperto di aspettare un bambino dopo che la madre l'ha portata in ospedale per un attacco di nausea incontrollabile. Regina racconta che Ashley si comportava in modo diverso, rimanendo chiusa nella sua stanza mentre prima le piaceva uscire per registrareindirizzato Ashley alla Clinica femminile di Clarksdale, che fornisce servizi di ginecologia. "per lei", ha dichiarato al Time la dottoressa Erica Balthrop, medico di Ashley.Prima della sentenza della Corte Suprema di giugno 2022 la dottoressa avrebbe potuto indirizzare mamma e figlia a una clinica abortiva di Memphis o al Jackson Women's Health, entrambe facilmente raggiungibili. Ma il Mississippi, come. La legge prevede eccezioni per i casi in cui la gravidanza sia dovuta a stupro o la gestante sia in pericolo di vita. Ma gli aborti concessi in base a queste sono estremamente rari e poco monitorati. Negli Stati Uniti due casi di stupro su tre non vengono denunciati, secondo Rainn (Rape, Abuse & Incest National Network) . Regina è tra le poche ada averlo fatto, dopo che Ashley ha raccontato quello che le è capitato: un uomo è entrato nel cortile mentre lei stava realizzando dei video all'esterno, mentre lo zio e il fratello erano in casa, e l'ha aggredita.La tredicenne ha detto di non sapere chi fosse l'uomo e che nessuno ha assistito all'aggressione. Dopo 39 settimane di gravidanza, Ashley ha dato alla luce un maschietto, che ha soprannominato Peanut (nocciolina). Al Time ha detto che. "Questa situazione è la più dolorosa perché si trattava di un bambino innocente che faceva quello che fanno i bambini, giocare all'aperto, ed era mio figlio", ha dichiarato Regina al Time. "Fa ancora male e farà sempre male". "Questa situazione è estremamente difficile perché si tratta di una ragazzina innocente che fa quello che fanno i bambini, giocare all'aperto, ed era la mia bambina", ha concluso Regina. "".Il suo racconto è l'ultimo, in ordine di tempo, di una serie dipersonali emerse dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato i diritti di accesso all'aborto stabiliti a livello nazionale dalla sentenza precedente, la Roe v. Wade del 1973. Dopo la decisione, la Dobbs v. Jackson Women's Health Organization , sono entrate in vigore almenoquasi totalmente, secondo quanto riferito il Center for Reproductive Rights. La clinica femminile al centro del caso in questione era l'ultima a fornire interruzioni di gravidanza in Mississippi, finché non ha chiuso l'estate scorsa, dopo la sentenza.E appena una settimana dopo il verdetto die giudici, un giornale locale dell'Ohio aveva riferito che una bambina di 10 anni , vittima di stupro, era dovuta andarea causa delle restrizioni vigenti nel suo Stato. Il mese scorso un uomo è stato giudicato colpevole di aver violentato e messo incinta la bambina in quel caso e. Altre vicende hanno visto donne rischiare di morire perché i medici hanno dovuto aspettare cheper praticare loro l'interruzione di gravidanza, o del fatto che molte sono costrette a percorrere lunghe distanze per ottenere qualsiasi tipo di assistenza sanitaria riproduttiva. Si stima chedi età compresa tra i 15 e i 33 anni vivano in Stati che prevedono restrizioni alla pratica.