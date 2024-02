Museo del Louvre: il più famoso tempio dell'arte per la prima volta guidato da una donna

Dopo più di un anno ilriapre i battenti. Ad attendere i visitatori del museo ci sarà una grande novità: per la prima volta nella storia a dirigerlo ci sarà una donna. Si tratta di, attuale direttrice del Musée d’Orsay, che andrà a sostituire dal prossimo 1° settembre, alla guida del museo più famoso del mondo per ben due mandati, e che, negli ultimi tempi, era finito nel mirino per una serie di operazioni aspramente criticate. Tra queste, la controversia riguardante la, oggetto di lavori di restauro giudicati poco rispettosi non solo della storia del luogo ma anche del grande soffitto dipinto da Cy Twombly nel 2010, che ha portato anche a un contenzioso con l’omonima Fondazione che cura l’eredità dell’artista. Eletto nel 2013, Martinez iniziò a lavorare nel Louvre già nel 1997 come curatore della sezione di sculture greche. Des Cars, 54 anni, è unaspecializzata nel periodo che va dall’Ottocento fino all’inizio del Novecento. Dopo gli studi alla Sorbona e all’Ecole du Louvre ha iniziato come, per poi diventare, nel 2007, direttrice di, organismo statale che ha seguito l’apertura del Louvre Abu Dhabi. Si è dedicata anche ad uno scritto sui Preraffaelliti del 1999 ed un volume sull’arte francese del XIX secolo del 2008. L’anno precedente è stata anche nominata. In quegli stessi anni ha curato diverse, come il Metropolitan Museum of Art di New York, la Royal Academy of Art di Londra o il Museo Thyssen di Madrid. Nel 2014 viene nominata direttrice dell’Orangerie, e nel 2017 del Musée d’Orsay: qui organizza una delle mostre di maggiore successo della sua direzione del museo, ", esposizione che ha approfondito i temi legati alla rappresentazione di modelli neri dall’abolizione della schiavitù in Francia a oggi. Sempre durante la sua direzione al Musée d’Orsay, Des Cars si è occupata di casi didai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, come il dipinto "Rose sotto gli alberi" di Gustav Klimt. Per ottenere l'incarico al Louvre ha dovuto superare un'e un lungo processo di selezione. Alla fine, però, Des Cars ha raccontato che il suo cuore "batteva forte" quando il ministro della Cultura, Roselyne Bachelot, le ha telefonato per darle la notizia. "È stato un. Non dimenticherò mai quella chiamata", ha raccontato la storica dell'arte. La donna ha leper i prossimi anni, e li ha anticipati all’emittente France Info: "Il Louvre può essere completamente, può aprirsi al mondo di oggi raccontandoci il passato, dando rilevanza al presente attraverso la luce del passato. Abbiamo bisogno di tempo, abbiamo bisogno di, stiamo uscendo da una crisi destabilizzante, stiamo vivendo tempi eccitanti ma complicati. Siamo tutti un po' senza direzione. Penso che abbia molto da dire anche ai, che saranno al centro delle mie preoccupazioni come direttrice. Il museo non è solo un luogo di conservazione, è un. Bisogna trasmettere, ascoltare il pubblico e le sensibilità". "Devi stare aperto più a lungo nel corso della giornata, se vuoi che i giovani lavoratori vengano" ha osservato. Tra i primi passi, è prevista anche ladel museo dedicato all’. Tra le sue priorità ci sarà il dialogo tra arte antica e arte contemporanea, con l’obiettivo di attirare il maggior numero di persone.