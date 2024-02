Non solo Luana e Laila: ogni mese in Italia una strage silenziosa con cento morti sul lavoro e per lavoro

Regione per regione

Donne e stranieri

. Un countdown che non ammette deroghe, e che nemmeno il covid sembra aver scalfito. E’ il triste bollettino dellein Italia. Che spesso non fanno nemmeno notizia. I casi dirimaste schiacciate in macchinari nel distretto di Prato e in provincia di Modena colpiscono per le loro specifiche caratteristiche, perché in entrambi i casi è rimasta coinvolta unae tanti punti interrogativi. Ma prima, dopo, ed oltre le vittime che suscitano, la cronaca ci parla di altriche hannodel 2021. “Il decremento del numero dei decessi rispetto allo scorso anno () potrebbe sembrare un dato positivo, ma in realtà è molto influenzato dall’andamento della pandemia Covid19 e dal rilevamento statistico degli infortuni mortali per lo stesso Covid19. E comunque il numero di morti sul lavoro nei primi sette mesi delè comunque, ultimi anni pre-pandemia”., Presidente dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering di Mestre, commenta così l’emergenza morti bianche e gli ultimi dati su quella che si configura come una strage silenziosa e quotidiana.sono le le regioni che nei primi sette mesi del 2021 registrano i dati peggiori, con un’incidenza maggiore del 25% rispetto alla media nazionale (Im=Indice incidenza medio pari a 23,7 morti ogni milione di lavoratori) . Seguono in questa triste classifica Piemonte, Marche e Friuli Venezia Giulia, poi Lazio, Valle D’Aosta, Calabria, Emilia Romagna, Sicilia, Veneto e Liguria. Infine le regioni dove l'incidenza è stata inferiore:In particolare da gennaio a luglio 2021, il maggior numero disono stati registrati in. Seguono Lombardia (61), Piemonte (52), Lazio (50), Puglia (49), Emilia Romagna (46), Veneto (41), Sicilia (26), Abruzzo e Toscana (25), Trentino Alto Adige e Marche (15), Friuli Venezia Giulia e Umbria (14), Molise, Calabria e Liguria (11), Basilicata (7), Sardegna (6), Valle D’Aosta (1). I CONTESTI Delle 677 vittime, 543 sono quelle rilevate in occasione di, mentre 134 sono quelle decedute a causa di un. Il settore che conta il maggior numero di lavoratori deceduti (64 dall’inizio dell’anno, 13 in più rispetto a giugno) è quello delle. Seguono:(54),(51 vittime da inizio anno), commercio, riparazione di(34),(17),(15). La fascia d’età più colpita dagli infortuni mortali sul lavoro è quella tra ianni (387 su un totale di 543).Leche hanno perso la vita in occasione di lavoro nei primi sette mesi del 2021 sono. Glii deceduti da gennaio a luglio del 2021 sono invece. Infine , l’analisi dei dati, rivela che ilcontinua ad essere il giorno in cui si è verificato il maggior numero di infortuni.