In Russia il tribunale regionale di Nizhny Novgorod ha dichiarato fuori legge il gruppo di estrema destrabollandolo come "". Il movimento, chiamato «» in russo, è legato a una serie di gruppiche proclamano un’ideologia descritta come. Il suo fondatore, Vladislav Pozdnyakov, è stato condannato nel 2018 a due anni con la condizionale per aver incitato all’(lastatatre mesi dopo, dopo di che). Negli ultimi anni, i sostenitori dello Stato Maschio hannodiverse organizzazioni di tendenza per aver promosso lae lanelle loro campagne pubblicitarie. Il pmha spiegato in aula che il gruppo "è emerso nel 2015 su" e "ha effettuato massicce campagne d’odio contro le donne". Yashin ha aggiunto che all’epoca, Pozdnyakov ha personalmente "" in diverse regioni russe via internet. Il magistrato ha poi ricordato diverse azioni di Stato Maschio, sottolineando che i seguaci del gruppo d’odio non solo hanno promosso "idee di", ma anche "sulla base della", ricordando che suoi quattro sostenitori sono stati condannati allanelper aver creato una(ma in quel caso Pozdnyakov non era imputato).