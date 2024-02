Oggi è la festa dei nonni, "angeli custodi" delle famiglie

Dove è nata la festa dei nonni

Una famiglia su tre si affida a loro per arrivare a fine mese

Per nonni (e nipoti) prezzo ridotto in castelli e siti archeologici

La grande festa di Genova

“Nonna Maria, mi manchi!”, il messaggio della premier Meloni sui social

Oggi celebriamo la Festa dei Nonni, un'occasione speciale per onorare le colonne portanti di ogni famiglia e società. I nonni sono tesori viventi, custodi delle tradizioni e delle esperienze che ci hanno preceduto. Sono modelli di saggezza e affetto, una fonte di ispirazione per… pic.twitter.com/4dVNUByqLl — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 2, 2023

Il legame con i nipoti

Dodici milioni di auguri. Tanti infatti sono i nonni oggi in Italia. E oggi è la loro festa. È stata istituita per legge nel 2005 e rappresenta un riconoscimento del ruolo fondamentale degli anziani, anche nel sostenere le famiglie. Questa festa ricorre ogni anno in una data molto speciale, quella delgiorno in cui la Chiesa cattolica celebra gliNella vita quotidiana, per i nipoti e le famiglie sono dei veri e propri “angeli custodi”. Non va però confusa con la Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, istituita da Papa Francesco nel 2021, che si celebra in tutta la Chiesa ogni anno la quarta domenica di luglio, in prossimità della festa dei genitori di Maria e nonni di Gesù, Gioacchino e Anna, che vengono celebrati il 26 luglio., dove la Festa si festeggia la prima domenica dopo ilfin dal 1978. Il National Grandparents’ Day fu istituito durante la presidenza disu proposta di Marian McQuade, una casalinga della Virginia occidentale, madre di 15 figli e nonna di 40 nipoti. In Francia si è iniziato a celebrarli nel 1987, ma separatamente: la nonna a marzo e il nonno a ottobre.Nel Regno Unito, invece, si celebrano la prima domenica di ottobre dal 1990. In Germania si festeggia la seconda domenica di ottobre dal 2010. La Festa è stata istituita dal Parlamento italiano, con la Legge n. 159 del 31 luglio 2005, proprio per sottolineare la centralità del loro ruolo. Ovunque nel mondo e in qualsiasi giorno dell’anno, l’importante è festeggiarli.Secondo una rilevazione fatta da, caro vita e inflazione hanno reso ancora più importante questa figura per le famiglie italiane. È emerso che in(34%) sono i nonni a salvare il bilancio domestico messo a rischio dall'inflazione che colpisce il carrello della spesa. Aiutano nel comprare vestiti, giochi, libri, bollette, nel pagare la scuola o le varie attività dei nipoti, ma anche il mutuo o l’affitto di casa. Si prendono cura dei figli al posto delle babysitter e danno anche una mano all'attività lavorativa. Tra gli italiani che beneficiano della presenza di un pensionato in casa, oltre la metà (57%) guarda a loro come un valido aiuto per accudire la prole, magari per portare i piccoli a scuola e seguirli anche una vola tornati a casa., soprattutto per chi ha un'attività, dall'agricoltura all'artigianato, fino al commercio, e può così beneficiare dell'esperienza accumulata da chi è ora in pensione. Ma la presenza in famiglia, sempre secondo l'analisi Coldiretti su dati Istat, rappresenta un vantaggio anche per gli anziani, in una situazione in cui ben 4,9 milioni di over 65 anni vivono da soli.In occasione della loro festa, i castelli, musei e siti archeologici di proprietà regionale riserverannoper tutti i nonni in compagnia dei nipoti. I siti archeologici aderenti all'iniziativa sono: il Museo archeologico regionale (Mar), il Teatro romano, la Chiesa paleocristiana di San Lorenzo e il Ponte-acquedotto di Pont-d'Ael. Al Mar, inoltre, mercoledì 4 ottobre, dalle 15 alle 17, è previsto un laboratorio dal titolo 'Per...Bacco, alla scoperta delle origini della viticultura', con la preparazione di una bevanda speciale. Visitabili a tariffa ridotta anche i castelli Sarriod de la Tour di Saint-Pierre, Aymavilles, Sarre, Fénis, Gamba di Châtillon e Issogne.I nonni liguri sono stati celebrati in piazza De Ferrari a Genova da centinaia di bambini che hanno partecipato a un'iniziativa organizzata dalla Regione Liguria per ribadire l'importanza del loro ruolo nella vita famigliare, nello sviluppo dei più piccoli e nel sostegno dei figli. La piazza principale di Genova si è trasformata in un grande parco giochi a cielo aperto con diversi stand dove i bambini hanno partecipato, insieme ai loro nonni, a laboratori creativi, hanno imparato a fare il pesto, conoscere il dialetto, giocato, ballato e si sono divertiti sulle note di canzoni anche del passato. Già dalla scorsa notte sono state mostrate sulla facciata luminosa della sede della Regione Liguria le frasi più belle che i nipotini hanno voluto dedicare ai loro nonni, rispondendo alla domanda:'Passare del tempo con loro e dargli tanto amore', 'esercitarmi ad essere più forte proprio come loro', 'viverli ogni giorno', 'imparare a scrivere poesie', 'guardare insieme le vecchie foto', sono solo alcune delle frasi che sono state proiettate sul palazzo di piazza De Ferrari.“Oggi celebriamo la Festa dei Nonni, un'occasione speciale per onorare le colonne portanti di ogni famiglia e società. Sono tesori viventi, custodi delle tradizioni e delle esperienze che ci hanno preceduto. Sono modelli di saggezza e affetto, una fonte di ispirazione per le generazioni future". Lo scrive sui social la premier, pubblicando una foto in cui sorride assieme alla sorella Arianna e alla loro nonna Maria."In questo giorno speciale, rendiamo omaggio a tutti i nonni, passati e presenti, con gratitudine e affetto - aggiunge la presidente del Consiglio -. E voglio dire alla mia nonna, Maria, che mi manca. Mi mancano i suoi detti, la sua saggezza, le sue dita deformate dal lavoro, la sua ironia allegra e amara allo stesso tempo, quegli occhi ancora da bambina segnati dal tempo. Mi manca tutto nonna, ti voglio tanto bene e non smetterò mai di ringraziarti. Felice Festa a tutti!".I nipoti? Per quasi la metà sono unper imparare ad utilizzare le nuove tecnologie. Per il 44%, infatti, i nipoti giocano un ruolo chiave nella propria “digitalizzazione”, aiutandoli nella conoscenza e nell’utilizzo dei dispositivi elettronici. I nonni? Per più della metà dei nipoti il loro ricordo è soprattutto legato ai racconti, agli insegnamenti ricevuti e ai sapori del buon cibo.e quasi la metà mangia con loro almeno una volta a settimana. Nel tempo, però, cambia il valore del legame: per i più adulti, infatti, il ricordo è soprattutto legato ai racconti (64% delle risposte) e agli insegnamenti ricevuto (41%).Mentre i più giovani danno più valore alla componente esperienziale: dal 55% delle risposte fornite dagli under 35 emerge che il legame è associato ai sapori del buon cibo preparato dai nonni o dalle nonne e gustato insieme. Quasi la metà (45%) ha dichiarato di aver provato, almeno una volta, ad ordinare attraverso una piattaforma di food delivery o sarebbe curioso di farlo. Su cosa ordinare e mangiare insieme oggi, il 32% ha affermato che, per una volta almeno, preferirebbe lasciare nel frigo i piatti della tradizione, e gustarsi semplicemente una buona pizza.