Olanda, un ginecologo ha usato il suo sperma per mettere incinte le pazienti (a loro insaputa): almeno 21 i figli

Dalla fecondazione all'indagine dell'ospedale sul ginecologo

Cartelle scomparse e regolamentazione poco chiara: il mistero delle fecondazioni

Il record di Jan Karbaat, il ginecologo padre di 75 figli

Una storia che parte da lontano. Siamo tra gli annie gli anni, in. Qui, a pochi chilometri dall'Aia, viveva un, che si occupava di trattamenti per la. Molte donne olandesi si recavano da lui perché, non potendo avere figli in modo naturale, tentavano di riuscirci con la. Oggi, quarant'anni dopo, si scopre che quel ginecologo usava il proprio, a insaputa delle donne, per farle rimanere. E che quel ginecologo, morto nel 2019, è oggi l'effettivo padre di almeno. Ma chissà, potrebbero essere molti di più.Ma partiamo con ordine. Nel 1973 il ginecologo Jos Beek inizia a lavorare nell', a pochi chilometri dall'Aia. E qui, fino al 1998, assiste decine e decine di coppie olandesi che non riescono ad avere figli e che dunque si rivolgono a lui per procedere alla, la procedura con la quale viene utilizzatoper fecondare gli ovociti della paziente. Nel 2021, che ha inglobato quello dove lavorava Jos Beek, ha avviato un'indagine indipendente in seguito alle richieste della FIOM, un'organizzazione che si occupa di rintracciare i genitori biologici delle persone concepite tramite fecondazione artificiale. In base all'indagine e ai test del DNA effettuati, è venuto fuori cherisultavano essere nate con lo sperma dello stesso Jos Beek. Ma nessuno di loro ne era al corrente.Le indagini proseguono e si scopre che anche all'ospedale nessuno sapeva, presumibilmente, di come operava il ginecologo. Infatti, in quegli anni - secondo quanto dichiarato dal personale dell'ospedale - le tecniche di fecondazione eterologa erano ancora ancora in via di sviluppo in Olanda e laera. E per di più, ledi quei decenni non esistono più. Per tutti questi motivi il ginecologo avrebbe potuto agire in modo indisturbato. Le donne rimaste incinte, infatti, ignoravano chi fosse il loro donatore. Perciò oggi, si scopre che quelle ventuno persone sono effettivamente nate con lo sperma del ginecologo. Ma ventuno sono solo le persone a cui è stato fatto il test del DNA dopo l'indagine dell'ospedale. Visto che non ci sono piùdi quanti interventi abbia preso in carico Jos Beek, è presumibile che molte altre persone siano nate con il suo sperma.Comunque, Jos Beek non è l'unico ginecologo coinvolto in una storia simile in Olanda. Nel 2020 era stato infatti scoperto che un altro ginecologo,, morto nel 2009, aveva usato il proprio sperma per far rimanere incinte almenoche lo stesso Jan Wildschut seguiva per i trattamenti di fecondazione artificiale. Ma non solo. Perché nel 2017, infatti, si scoprì un altro caso simile ma con numeri ben più alti: un'indagine aveva dimostrato che il ginecologo, direttore di due cliniche di Rotterdam tra il 1964 e il 2009, era il padre biologico di almenonati con il suo sperma. Una prassi insomma.