Paola Cortellesi, la consacrazione di un'artista. Oggi i 50 anni e "C’è ancora domani"

. E certo, non ci poteva essere modo migliore per lei per festeggiare. Il film con cui esordisce alla regia, " C’è ancora domani ”, ha superato i 20 milioni di incasso, affermandosi come la pellicola italiana di maggior successo dall’inizio della pandemia. È un successo prepotente, in gran parte inatteso: il segno che il suo film ha, pensieri e sentimenti che stanno a cuore al pubblico, e che sul grande schermo sono portati alla luce.Vale la pena ricordarlo, “C’è ancora domani” è già fra i primidi tutti i tempi. E nel gruppo dei registi di quei film, è. Gli altri sono Roberto Benigni, Checco Zalone, Aldo, Giovanni & Giacomo, Neri Parenti con i suoi cinepanettoni, Paolo Genovese. Insomma, è molto fuori dal comune che si sia imposto, in questo modo, il film d’esordio di una regista donna, girato in bianco e nero, ambientato nel 1946. Poteva passare completamente inosservato, e invece... Invece, il film ieri è stato proiettato anche in Senato, su iniziativa del presidente Ignazio La Russa. La regista, che è anche protagonista del film insieme a Valerio Mastandrea, non ha potuto partecipare per “improrogabili impegni”. E pensare che al film era stato negato, l’anno scorso, il finanziamento del MiC Nel 2022, il film fudel ministero in quanto “progetto di opera non giudicata di straordinaria qualità artistica in relazione a temi culturali, a fatti storici, a eventi che caratterizzano l’identità nazionale”. Insomma, proprio gli aspetti del film che vengono messi in rilievo, oggi, dalle recensioni. La decisione della commissione che ha bocciato – in base alla sceneggiatura – il film di Paola Cortellesi porta la data del 12 ottobre 2022. Il ministro della cultura allora in carica non era Gennaro Sangiuliano, che si è insidiato dieci giorni dopo, e che si difende: “Fosse dipeso da me, sarebbe in cima alle opere finanziate”. Ma adesso, col senno di poi, è comunque gioco facile dirlo.Ma guardiamoli un po’ più da vicino, questi suoi primi cinquant’anni. Paola Cortellesi è nata a Roma il 24 novembre 1973:, ma è conche ha ottenuto la prima grande popolarità. O meglio, la prima grande popolarità la ottiene a 13 anni, quando canta “Cacao meravigliao” nell’immaginaria sigla dello sponsor di “Indietro tutta” di Renzo Arbore.Verranno, in una progressione praticamente inarrestabile, la radio con Enrico Vaime, la tv con “Macao” condotta da Alba Parietti e poi, soprattutto, con “”, dove tra imitazioni e personaggi originali diventa una presenza fissa del programma comico. Al cinema, la scopriamo in “Chiedimi se sono felice” con Aldo, Giovanni e Giacomo: lei interpreta Dalia, l’amante di Aldo. Ma contemporaneamente c’è anche la, in modi diversi: nel 2004 è fra i conduttori del festival di Sanremo, insieme a Simona Ventura, a Gene Gnocchi e a Maurizio Crozza. E nello stesso anno incide un brano intitolato “Non mi chiedermi”, sigla finale del suo spettacolo “Nessundorma”. È una canzone dal testo ironico, scritta insieme all’allora compagno Rocco Tanica. Mina – e non una persona che passi di lì per caso – la definisce “una delle più belle voci italiane”.Il cammino di Paola diventa sempre più multiforme e sempre più movimentato. In tv partecipa alla trasmissione “Parla con me” di Serena Dandini , al cinema interpreta “Piano, solo” di Riccardo Milani, per il quale riceve la sua prima candidatura ai David di Donatello. Nel 2009 canta nel disco di Claudio Baglionni “Q.P.G.A.”; nel 2011 conduce “Zelig” insieme a Claudio Bisio.E in quello stesso anno esce “, in cui interpreta una giovane vedova, escort per necessità. È il primo grande successo popolare, tutto suo: ed è anche per lei il David di Donatello per la miglior attrice protagonista. Gli anni più recenti sono quelli dei grandi successi: è la protagonista nel film di Carlo Verdone “Sotto una buona stella”, per il quale riceve una candidatura ai David. Interpreta poi “La befana vien di notte”, “Ma cosa ci dice il cervello” e “Come un gatto in tangenziale”, accolto con grandissimo entusiasmo dal pubblico. Nel 2020 recita insieme a Valerio Mastandrea in “Figli”, ultima sceneggiatura scritta da Mattia Torre prima della sua morte prematura. Conapre la Festa del cinema di Roma, vince il premio del pubblico e il premio speciale della giuria. Il resto è cronaca di questi giorni, o meglio: è già, quasi, storia. Paola Cortellesi vive con il marito, il regista e sceneggiatore Riccardo Milani, che ha sposato nel 2011. Hanno una figlia, Laura.