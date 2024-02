Protesta da museo: dopo le zuppe sui quadri per l'ambiente, seni scoperti per farsi pubblicità

La polemica

Giù le mani dai musei, please. L’arte non c’entra con l’uso dei combustibili fossili, né con la voglia di farsi pubblicità gratis da postare sui social. Basta con l’attivismo da click, da condividere trasformato in post per mostrarsi sensibili a un tema, ma esaurendo in poche ore l’attenzione nei confronti dell’argomento, senza proseguire nell’attivismo concreto. Dagli argomenti più seri a quelli prurigginosi, è di oggi la notizia delle due influencer Alex Mucci e Eva Menta che hanno scatenato una vera bufera a Firenze. Per quale motivo? Per alcune foto sexy che hanno postato su Instagram, mentre si trovavano all’interno delleLa polemica è scoppiata dopo cheha denunciato quanto accaduto in una nota. Il capogruppo di Fratelli d'Italia a Firenze ha tuonato che "la Venere del Botticelli non può essere usata da costoro per unoe mi pare strano che i custodi non se ne siano accorti, e che a distanza di diverse ore al direttore Schmidt non siano arrivate le indegne immagini delle", riporta. Draghi ha inoltre evidenziato che "agli Uffizi si entra secondo il regolamento" che prescrive "unall'ufficialità degli ambienti museali" e che "per le riprese fotografiche" è "permesso scattare fotografie alle opere ai fini di uso personale e di studio", mentre "per ulteriori diversi utilizzi (pubblicazioni o usi derivati anche per scopo commerciale) va richiesta apposita autorizzazione e corrisposto, ove previsto, il pagamento di un canone". Per Draghi quindi "il regolamento è stato violato due volte: gli Uffizi chiedano la rimozione dei post che sfruttano l'immagine della Venere del Botticelli e sbeffeggiano il patrimonio artistico italiano; per stare in abiti succinti ci sono tante discoteche, evitiamo di farlo nel museo più importante di Firenze".dal canto suo, la Galleria degli Uffizi ha immediatamente replicato alla denuncia di Draghi sottolineando che "stamani agli Uffizi le immagini sono state subito segnalate, e il museo si è immediatamente attivato a richiederead Instagram. Evidentemente le due persone sono entrate al museo con, e si sono guardate bene, poi aprendole, di rimanere fuori la visuale dei custodi: altrimenti sarebbero state accompagnate fuori dal museo, come è avvenuto negli altri analoghi casi (rari) avvenuti negli ultimi anni"., conosciuta sui social come, è un'ingegnera aerospaziale e un'influencer da oltre sei milioni di follower su Instagram., l'altra influencer, di follower ne conta 3,5 milioni.Seminude, con il seno coperto da magliette trasparenti e leggins attilatissimi le due giovani modelle - una di loro è una cantante attiva su TikTok - si sono fatte fotografare davanti alla Venere di Botticelli e ad altri capolavori della Galleria. Sei milioni di follower l’una, quattro milioni l’altra, viene ora da chiedersi se le ragazze– non autorizzati ma rilanciati su Instagram e rimbalzati in ogni angolo del mondo – Alex Mucci e Eva Menta hanno preso una posizione piuttosto chiara chiedendo un ’contraddittorio’ e archiviando ma solo "per ora" e senza cancellare il post delle polemiche. La decisione è maturata in nottata, quando le due modelle e influencer hanno deciso di mettere da parte le foto scattate agli Uffizi, davanti in abiti succinti. "Sono le 4.30 - scrivono nei loro profili Instagram seguiti da circa 10 milioni di persone (più o meno la popolazione del Belgio) - e ci rendiamo conto che la situazione è sfuggita di mano. Sta diventando frustrante contenerla. Abbiamo deciso di archiviare (momentaneamente) il post". E rimarcano un concetto: "Non è un’ammissione di colpa: continueremo a far valere il". Per prima era stata Alex lessia Mucci a difendersi. Dopo aver pubblicato le foto "ho letto cose indicibili, immonde, sotto il post, che vanno ben al di là delle pure opinioni. Ho letto offese e minacce verso la mia persona, la mia famiglia e mia figlia". "Vorrei capire – si chiede – in quale assurdo modo la figura del mio corpo vestito così possa ‘offendere’ l’immagine di un altro corpo privo di indumenti", inoltre, "non esiste una legge, una regola che impone legalmente un dress code in un museo". La foto con la Venere è stata pensata "come espressione libera, artistica, sul rapporto tra il corpo della donna di un tempo e quello moderno, e come esso stesso sia percepito artistico in un caso e diversamente nell’altro.". Convinte loro...Roba da influencer... come se non bastassero gli attivisti da museo, stile(letteralmente “Fermate il petrolio e basta”), come campeggiava questa scritta sulle t-shirt indossate dalle due giovani che hanno gettato della salsa di pomodoro contro I Girasoli di Van Gogh : un’azione dimostrativa che ha generato una serie di interrogativi e polemiche sul modus operandi della “cancel culture” e dell’attivismo ecologista più radicale e ideologico. E non quattro facinorosi, si badi bene, ma un’organizzazione ben strutturata, con stuoli di avvocato pronti a difendere estremisti green.“Just Stop Oil“, che ha fatto la sua comparsa per la prima volta lo scorso aprile, non arriva dal nulla: alla testa del movimento c’è lo stratega Roger Hallam , già mente die di. Guidati dal loro mentore, gli attivisti di Just Stop Oil continuano con le proteste: prima una delle versioni deidi Van Gogh, che è stata imbrattata con zuppa di pomodoro lanciata sul vetro protettivo (sì, c’era un vetro e sì, ne erano a conoscenza); poi una, non propriamente un’opera d’arte, ma un manufatto che ha richiesto molte ore di lavoro e che racchiude un'evidente simbologia., le abbiamo già lette ovunque, e sappiamo anche che le loro mani erano incollate al muro mentre esponevano le ragioni del gesto. “È ormai chiaro che l’intento era quello di attirare l’attenzione su problemi di estrema rilevanza: “Va bene che Liz Truss stia concedendo oltre 100 nuove licenze di combustibili fossili?” e ancora “Va bene che i combustibili fossili siano sovvenzionati 30 volte di più rispetto alle energie rinnovabili quando l’eolico offshore è attualmente nove volte più economico?” - scrive- . Le conseguenze più pragmatiche al momento sono state l’arresto di circa 1600 attivisti e più di 70 persone finite in carcere e l’effetto boomerang. Con quest’ultimo si allude ai due attivisti di Letzte Generation (Ultima generazione), un gruppo di protesta per il cambiamento climatico, che, con del purè di patate“. Certo, anche in questo caso l’opera “colpita“ era protetta da un vetro e l’intento era quello di “attirare l’attenzione sui cambiamenti climatici che stanno distruggendo il pianeta. Cambiamenti climatici che sembrano scomparsi dall’agenda dei grandi della Terra, complici guerra in Ucraina e inflazione”. Mapuò essere molto pericoloso, senza scomodare scenari apocalittici come la damnatio memoriae che nel terzio millennio si può tradurre nelle eclatantie delledi New York il 29 settembre dello stesso anno.”Questo Monet è un palcoscenico” per trasmettere il loro messaggio, scrivono nel tweet del video i responsabili del gruppo di protesta per il cambiamento climatico, che ha. E questo è il punto. Queste opere (create dall’uomo). Gli attivisti hanno continuato sostenendo che “se è necessario per ricordare alla società che la via del combustibile fossile ci sta uccidendo tutti, allora lanceremo purè di patate su un dipinto”. E ancora “siamo in una catastrofe climatica e tutto ciò di cui avete paura è di zuppa di pomodoro o purè di patate su un dipinto”, sostiene con forza l’attivista nel video. “Questo dipinto non varrà nulla se dovremo combattere per il cibo”. Sono solo gli ultimi di una serie di episodi del genere. Nel maggio scorso un'altra azione di protesta aveva visto come protagonista la, imbrattata con unaAnche in questo caso l'opera di Leonardo, schermata dal vetro, non aveva subito danni. Nel 2019 gli attivisti dimisero in scena una performance alla, nell’ala dove erano allestite alcune opere acquisite in collezione grazie ai fondi della BP Oil: tre attivisti seminudi rimasero sdraiati per diversi minuti sul pavimento della sala, cosparsi di una sostanza oleosa, prima di rialzarsi, asciugarsi e ripulire sommariamente.Per arginare l’effetto emulazione in agguato, il sistema esiste:. Evitando di postare e ripostare le loro gesta, portate a segno solo affinché vengano filmate e diffuse al mondo intero, queste incursioni - comunque vandaliche e messe a segno contro il patrimonio dell'umanità - non avrebbero senso. Evitando di esserefra i tesori dei musei.