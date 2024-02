Quante ore trascorrono i minori al cellulare e al pc? Come la pandemia ha cambiato la loro vita

In quale zona d'Italia i bambini passano più tempo davanti a uno schermo?

Che cosa fanno i minorenni con smartphone, tablet e computer?

Che cosa hanno fatto i bambini in lockdown?

In che modo la tecnologia ha avuto effetti negativi sui bambini?

Laha costretto tutti a limitare uscite e contatti. E inevitabilmente è aumentato da parte nostra l'utilizzo di, dalloalla, dalal. Tra coloro che passano più tempo davanti a uno schermo ci sono ie i. Oltre un ragazzo su tre (), dall'inizio della pandemia, ha dichiarato di passaredavanti a un device, un altrodi giovani under 18 ha affermato di trascorrerci, mentre il rimanente. In totale, tra tutti i ragazzi minorenni l'utilizzo di un device dall'inizio della pandemia è aumentato del, con differenze sostanziali tra Nord e Sud Italia. Questo il risultato di un'indagine dell'Istituto Piepoli, insieme alla Fondazione Moige (Movimento Italiano Genitori), che ha intervistato un campione di 505 genitori rappresentativi per età, figli, genere e zona geografica.L'indagine dell'Istituto Piepoli-Fondazione Moige evidenzia nel dettaglio in quali zone d'Italia i bambini passano più tempo davanti a un device. Al primo posto ci sono: il(circa uno su due) dei minorenni dichiara di trascorreresu smartphone, tablet e computer. Neldel Paese il, nelil, nelile nelil. Sempre le isole sono al primo posto (con il 47%) per quanto riguarda l'utilizzo di device fino a 2 ore da parte dei ragazzi under 18. Segue il Centro (38%), il Nord-Ovest (34%), il Nord-Est (33%) e infine il Sud Italia (29%).Al primo posto dei motivi di utilizzo dei device rimangono i. Ildegli under 18, infatti, dichiara di usare smartphone, tablet e computer; seguono i messaggi e le chiamate. Ildei ragazzi usa i device. Poi ci sono ie i, con un. Seguono i% e infine,Dall'indagine dell'Istituto Piepoli-Fondazione Moige è poi emerso in che modo i bambini hanno trascorso il loro tempo a casa durante i vari lockdown. Al primo posto () ci sono ie lesulle varie piattaforme streaming, da Netflix a PrimeVideo a Disney+. Segue il), ida soli (), icon gli amici (), i), i), gli), e infine gli).Per l'dei genitori intervistati l'aumento dell'utilizzo dei device ha prodotto "sulle relazioni sociali dei bambini. Solo ilha dichiarato che ha avuto "" effetti negativi sui propri figli. In particolare, dall'indagine dell'Istituto Piepoli-Fondazione Moige è emerso che per i genitori, neldei casi, i propri figli hanno perso ilcon gli amici e neldei casi hanno perso il contatto fisico; segue la riduzione dell'), l'aumento della), la diminuzione del livello della), l'aumento eccessivo dell'), l'aumento dellotra gli adolescenti () e i).