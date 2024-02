Ricky Martin divorzia da Jwan Yosef: chi è l'ex marito 38enne

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ricky Martin (@ricky_martin)

stannodopo sei anni di matrimonio. "Abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio con amore, rispetto e dignità per i nostri figli e onorando ciò che abbiamo vissuto come coppia in tutti questi meravigliosi anni", dichiarano la superstar portoricana e il marito, l'artista siro-svedese, in un comunicato congiunto.La coppia è sposata da sei anni e ha, 5 anni, e il piccolo, di 4. Ed è a loro che pensano in questo momento così delicato della loro vita amorosa Ricky Martin, 51 anni, e il 38enne (quasi) ex marito. "Il nostro desiderio più grande ora è quello di continuare ad avere unae una relazione incentrata sulla pace e sull'amicizia, per proseguiredei nostri figli, preservando il rispetto e l'amore che abbiamo l'uno per l'altro", scrivono anche sui loro social i coniugi. In precedenza il Re del pop latino aveva già accolto nella sua vita i, nati nel 2008, che continuerà a crescere come genitore single.Proprio in termini di comunione di intenti nella formazione dei bambini entrambi gli uomini, che parlano più lingue, hanno dichiarato di essere determinati a trasmettere anche a loro questa. "A casa parliamo spagnolo, ma loro parlano anche inglese e francese", ha raccontato il 51enne nel 2013, sottolineando che i suoi gemelli sono stati iscritti a una scuola francese. "Voglio che siano aperti a tutto". Yosef qualche anno fa aveva detto che stava insegnando ai due più piccoli anche. "Il metodo che adotto per crescere i miei bambini è quello di concentrarmi sull'arabo piuttosto che sull'inglese o sullo svedese. Ho insegnato alla mia bambina a contare fino a 10 in arabo e ha solo 2 anni, il che è meraviglioso".Martin e Yosef si sonoe hanno iniziato a frequentarsi sei mesi dopo, quando finalmente si incontrati di persona per la prima volta a Londra. L'ufficializzazione della loro storia d'amore risale ad un evento mondano, il red carpet dell'amFAR Inspiration Gala del 2016, e i due hanno annunciato il loro fidanzamento ufficiale lo stesso anno.Il matrimonio è stato celebrato nel 2017 ma solo a gennaio dell'anno successivo la star di "Livin' La Vida Loca" ha condiviso la notizia della loro unione durante un'intervista: "Sono un marito, ma tra un paio di mesi ci sarà anche un'altra festa importante", ha raccontato l'attore. "Ci siamo scambiati le promesse,e abbiamo firmato tutti i documenti che dovevamo firmare, gli accordi prematrimoniali e tutto il resto". Il 31 dicembre 2018, la coppia ha infatti annunciato, via social, la nascita della figlia Lucia Martin-Yosef, mentre nell'ottobre 2019, replicano dando notizia dell'arrivo nelle loro vite del secondogenito, Renn Martin-Yosef. Tutti i bambini, compresi gli ormai adolescenti Valentino e Matteo, sono figli di maternità surrogata Un anno fa si è chiusa la vicenda che ha visto Ricky Martin finire sui giornali di tutto il mondo, non per la sua musica ma per gravissime accuse che gli erano state mosse. Il portoricano di "Un dos tres - Maria", infatti, a luglio 2022 hache lo aveva accusato di aver avuto una relazione sessuale con lui durata circa 7 mesi e di averlo poi molestato. Il 21enne Dennis Sanchez, che alcune settimane prima aveva sganciato la bomba mediatica contro lo zio, a cui era stato imposto un ordine restrittivo temporaneo , aveva poi ritirato la denuncia e il caso è stato archiviato da un tribunale di Puerto Rico.Dopo la sentenza la pop star latina si era sfogata in un video sui social, parlando di "" in cui aveva dovuto fare i conti con accuse che "Grazie a Dio si sono rivelate false, ma vi dirò la verità: è stato davvero doloroso.per me, la mia famiglia, i miei amici. Non lo auguro a nessuno".A un anno di distanza il 51enne torna a far parlare di sé, annunciando il divorzio dal marito Jwan Yosef, di 13 anni più giovane. Ma chi è l'uomo che gli è stato accanto per 8 anni, di cui sei da sposato? Il 38enne è un(specializzato in arti plastiche) svedese di. Risiede a Londra con la famiglia, il marito (ormai ex) e i figli. Nato in Siria, la sua famiglia è emigrata in Svezia quando aveva due anni, e successivamente ha studiato pittura alla Pernby School of Painting di Stoccolma per poi trasferirsi al Konstfack University College of Arts, Crafts and Design. Yosef ha partecipato a numerose fiere d'arte e mostre collettive e nel 2013 ha tenuto le sue prime due personali.Membro fondatore e titolare di uno studio alla Bomb Factory Art Foundation di Archway, nel nord della capitale inglese, hatra cui, dieci anni fa, il Threadneedle Prize per gli artisti in mostra a Londra e il Beers Contemporary Award per l'arte emergente, secondo quanto riporta Vogue Arabia. Nel 2020 ha vinto l'Archiproducts Design Award per una serie di tappeti che ha progettato ispirandosi al suo lavoro con il nastro adesivo. All'inizio di quest'anno ha aperto un nuovo studio a Los Angeles.