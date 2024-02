“Save the Players”: influencer e gamer in una sfida dedicata a Save the Children

C'è chi considera ancora oggi l'attività die quello di gemer come finti impieghi, perdita di tempo, mancanza di "voglia di lavorare". Eppure, dietro a queste attività non solo c'è spesso studio o comunque impegno, dedizione e anni di 'gavetta' come qualsiasi altro lavoro, ma ci sono persone che spesso si dedicano al 'gioco' o a postare foto e video anche per cause che toccano da vicino la comunità.È il caso, ad esempio, dell'iniziativa, nella quale proprio alcuni influencer e gamer, insieme, si cimenteranno in una sfida unica nel suo genere: raccogliere fondi per Save the Children attraverso un'insolita partita a Fortnite, il videogioco che ha rivoluzionato il genere Battle Royal. Al fianco di, famosi gamer e streamer, alcuni personaggi popolari della Rete, a sorpresa, dovranno scardinare le regole del gioco: vincere senza violenza né armi e senza eliminare gli avversari. Una tre giorni, il 13, il 14 e il 15 dicembre prossimi, imperdibile, in cui i personaggi più conosciuti e amati del web si incontreranno su Twitch, alleati per giocare insieme in diretta con l'obiettivo di, che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro. Il ricavato sarà destinato alla campagnadi Save the Children, che mira a contrastare la tragedia di milioni di bambini che ogni anno muoiono anche a causa della malnutrizione. Insomma, giocare ai videogiochi o fare dirette sui social non è mai stato così utile. La challenge verrà trasmessa sul, dove sarà possibile accedere a chiunque, e sarà possibile donare attraverso la piattaforma di. E non solo: per i primi 4 utenti che doneranno di più sarà possibileal fianco degli streamer e degli influencer e chiunque, nei 3 giorni e per tutto il periodo natalizio, potrà fare la sua parte, attivamente, rispettando le stesse regole. "Abbiamo deciso di usare la chiave del 'gaming' per sostenere questa campagna, perché è importantissimo per noisu temi cruciali come la crisi alimentare e i conflitti – ha dichiarato, portavoce di Save the Children Italia –. Ogni giorno milioni di bambini soffrono la fame e altrettanti vivono in zone di guerra, disarmati e vulnerabili. Spero davvero che questa sfida senza armi né violenza sia un modo per toccare le coscienze dei più giovani" .