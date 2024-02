Serena Melani è la prima donna comandante di una grande nave in Italia: "Ho lottato 31 anni per questo giorno"

Ci sono voluti "31 anni di lotte per arrivare a questo giorno", ma alla fine ce l'ha fatta., livornese, è ladi una grande nave in Italia. L'annuncio è arrivato nel pomeriggio di lunedì 30 maggio durante la cerimonia di varo, negli impianti didi Monfalcone, della '', prima di una flotta di quattro navi della flotta Explora Journey, nuovo brand di lusso delLa livornese Serena Melani ha una lunga carriera alle spalle, in un mondo, quello del mare, dominato principalmente da uomini. Diplomata all'istituto nautico nel 1993, dopo qualche anno era già a bordo delle petroliere. Poi è passata alle navi da crociere: nel 2010 è entrata in Regent Seven Seas Cruises fino a diventare la donna più importante della nave con la promozione al comando della Seven Seas Marines. Poi ha comandato anche le unità Seven Seas Explorer e Seven Seas Navigator. E adesso il gruppo Msc ha scelto proprio lei, Serena Melani, alla guida della prima delle quattro navi, la 'Explora I', della flotta Explora Journey. "È un'onda che viene da lontano - racconta ai microfoni della Rai -,". La nave che Serena Melani comanderà e che è stata varata lunedì 30 maggio negli impianti di Fincantieri, entrerà in servizio nel maggio 2023. E da oggi la comandante seguirà la fase di ultimazione della costruzione: "È un ruolo eccitante seguirle - spiega Melani -, è".La comandante Serena Melani è sposata con una persona che si occupa della sua stessa attività, un uomo di mare: ", sempre, in ogni momento", ha detto la livornese ai microfoni della Rai, descrivendo un sereno scambio di ruoli familiari. Anche il generale, da poco nominato presidente di Fincantieri, plaude alla nomina di Serena Melani: "È una cosa importante ma in generale è una trasformazione che è già avvenuta, quindi è indiscutibile che". Le donne "sono addirittura un moltiplicatore di potenza perché portano in aggiunta una parte culturale di sviluppo. E penso che questo sia un simbolo. È la prima nave prototipo di un nuovo concretto di cruise comandata da una capitano donna, è un segnale importanti per tutti e per tutto il mondo italiano, dell'economia, dello Stato, del privato e del pubblico", ha concluso il generale Claudio Graziano.