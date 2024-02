Serena Melani, la regina dei mari: "Io sono la capitana"

La comandante Serena Melani, il monito

La carriera

"Quando si deve fare una partaccia, a bordo usiamo una parola: arronzare. E ora ve la devo fare: io sono 'la“ comandante' 'la' capitana e di questo ne vado molto orgogliosa". E’ stata dura per Serena Melani , 49 anni, livornese, diventare in Italia la prima a comandare un'imbarcazione passeggeri e ieri, in occasione della cerimonia in Comune dove il sindaco Luca Salvetti e la presidente del Lions Livorno Porto Mediceo Marina Marenna le hanno conferito il Capperuccio – simbolo della nascita della città nel 1606 – la comandante ha ribadito il difficile lavoro di una donna che è riuscita a farsi strada in un ambiente esclusivamente maschile. "Sono stata, per moltissimi anni, l’unica donna a bordo di un gigante dei mari – ha raccontato l' ufficiale – un ambiente dove il cameratismo era la parola chiave e dove era importante trovare compromessi, venire a patti, non essere un ariete ma una goccia che piano piano modella la roccia».Onorata del premio e orgogliosa di essere nella sua città, ha rimarcato con forza che quel semplice articolo fa una grande differenza: «E chi dice che non è così – scandisce con voce schietta – vuol dire che non ha capito molto cosa significa iniziare da outsider non solo per il diverso genere, venire da una famiglia che non ha marittimi di tradizione e da una città, Livorno, che all’epoca aveva pochissimi marittimi. Il fattore donna ha voluto dire moltissimo, per questo rivendico l’articolo al femminile e ne vado molto orgogliosa". La comandante – diplomata nel ’93 all’istituto nautico Cappellini di Livorno e alle spalle una lunga carriera sulle navi mercantili prima di passare sulle ’regine del mare’ – ha ricordato il suo impegno per presentare un modello diverso da quello nel quale, per secoli, hanno vissuto gli uomini a bordo. "Le donne – continua la comandante – non eliminano qualcosa ma aggiungono modelli, visioni e gestione della vita. Sicuramente ci possono essere conflitti perché quando si rompe un equilibrio si dà fastidio ma il carattere guascone e ironico tipico del livornese mi ha aiutato".Nel ripercorrere la fatica che in 33 anni di carriera ha fatto per arrivare al timone della– nave da crociera di lusso del gruppo Msc – la Melani ha lanciato un: "Non ci dobbiamo mai scordare che se ora è più facile per le donne entrare nel mondo del, la mentalità non è cambiata ed è compito nostro fare in modo che questo cambi". "Ufficiale e gentildonna: l’elegante divisa blu con fregi e mostrine interpretata con fascino discreto, competenza e risolutezza"- si legge nella motivazione del prestigioso riconoscimento che viene assegnato ogni anno a persone che hanno reso massimo lustro alla città di Livorno. E con la consapevolezza di essere diventata un, la comandante si congeda con una parola: forse. "Dal ’forse’ nascono possibilità e non certezza. Il lavoro delle donne sulle navi è un mondo di poche certezze ma di tante possibilità e la diversità è la chiave. Sono fiera di avere nel mio team il 50% di donne".Serena Melani è passata alle navi da crociera nei primi anni Duemila. Prima il lavoro con, con cui è diventata ufficiale. Poi appunto il passaggio a Regent Seven Seas Cruiser. Nel 2016 ha battuto un altro record: è stata lei la prima donna al comando di una nave da crociera. Ora questo nuovo traguardo. Una passione sconfinata per il mare iniziata proprio nella sua, una passione che l'ha portata in tutto il mondo.