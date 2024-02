Sì, ora Khaby Lame parla in tv: "Il silenzio accessibile a tutti. Ero dislessico"

Khaby Lame, webstar made in italy

. La star di TikTok, diventato un vero e proprio fenomeno social con le sue video-reaction comiche durante il lockdown, è una delle due new entry nella giuria di Italia's Got Talent. Insieme a Elettra Lamborghini, infatti, il 23enne di Chivasso ma originario del Senegal affianca i veterani della trasmissione, Frank Matano e Mara Maionchi. Ma la sorpresa più grande è, appunto, che Khaby Lame finalmente parla! Una novità non da poco per un personaggio famoso per le sue espressioni silenziose.Un seguito di circasu TikTok, 'solo' 80 su Instagram. Khaby Lame, è un fenomeno mondiale che ha fatto del. Una formula inedita sui social, dove invece spesso è il clamore a pagare, ma forse proprio per questo efficacissima nella sua semplicità.Anche perché al 23enne non sembra servire la voce quando sono i suoi occhi, il suo volto e. E a far ridere il pubblico, come sottolinea nella descrizione sui suoi profili: "Se vuoi ridere sei nel posto giusto😎".Nato in Senegal nel 2000, Khaby Serigne Lame è arrivato in Italia quando aveva un anno, stabilendosi coi genitori nel torinese. "Sonodi via Togliatti, a Chivasso dove eravamo contenti anche se non avevamo niente, non mi sono ancora abituato al successo", aveva raccontato un anno fa, quando aveva ricevuto la cittadinanza italiana. Un'occasione, quella del giuramento, che il giovane tiktoker aveva sfruttato anche per sottolineare l’evidente incongruenza tipica del nostro Paese, che ad un anno di distanza rimane ancora ben presente: il più famoso creator al mondo, fino a metà luglio 2022, non era cittadino italiano ma senegalese . Pur vivendo in Italia da 21 anni, parlando e mangiando italiano. E soprattutto portando lustro al nostro Stato con la sua fama.Il suo debutto sulla piattaforma risale a marzo 2020, nel pieno del primo lockdown, quando senza muoversi dalla sua camera ha iniziato a registrare brevi clip di reazione a video pescati sul web: alla gente che fa cose complicate lui replica in modo semplice, le mani aperte e tese rivolte verso il basso con espressioni buffe come a dire: perché cercare soluzioni 'geniali' ma assurde quando è così facile? Il suo segreto, infatti, sta nell’innata capacità di, che si concretizza in una satira dello stesso TikTok. La fama che è cresciuta in modo repentino, portandolo ad essere tra le webstar più seguite al mondo, la prima - per distacco - in Italia.A premiarlo, però, è soprattutto la, il suo marchio di fabbrica. Un dettaglio che gli permette di proporsi ad un pubblico anche internazionale, tanto che fin all'inizio della sua ascesa le sue clip hanno avuto un incredibile successo di pubblico anche all’estero, soprattutto in Russia e Brasile.Dal 1° settembre Khabi Lame è su Disney+, nella nuova edizione di Italia's Got Talent che da quest'anno sulla piattaforma di streaming. È uno dei 4 giudici del programma, new entry insieme ad Elettra Lamborghini ad affiancare gli storici Matano e Maionchi. La conduzione del programma è affidata alla rodatissima coppia composta da Aurora e Fru dei The Jackal.Durante la conferenza stampa di presentazione dello show di successo una produzione originale Disney+ prodotta da Fremantle Italia sono stati tanti gli argomenti toccati, Kaby ha rivelato di essere felicissimo ", mi faceva ridere. Era tutto magico. Quando mi hanno chiesto se volessi fare il giudice non ho chiesto niente e ho detto di sì". E sulla novità di far sentire finalmente la sua voce? Il fenomeno replica: "Il, in fondo,, è accessibile a tutti. Un tempo esisteva il cinema muto. Con questa esperienza mi sento cresciuto, non avevo mai giudicato nessuno. A volte bisogna farlo ed è una sofferenza. Non vuol dire che non puoi fare niente nella vita".Invece a chi gli chiede cosa si aspetta da questa esperienza televisiva Khaby risponde: "Mi aspetto checon IGT".Proseguendo nel raccontarsi al pubblico il nuovo giudice spiega poi chi, tra i personaggi internazionali, ammira di più: ". È molto umile, ma soprattutto perché, come me, anche lui è stato, me lo ha raccontato. Anzi io ero anche discalculo - ammette il 23enne -, poi si può migliorare, come dice Tomti consente di andare avanti e realizzare i tuoi sogni". Lame, nel talent in onda su Disney+, ha stupito i suoi colleghi giudici per la sua simpatia, ma anche per la voglia di fare. Proprio su quest'ultimo aspetto Frank Matano, uno degli storici giudici del programma, ha sottolineato: "Non ho mai incontrato in 15 anni di questo lavoro una persona così determinata è piena di entusiasmo come Khaby. Farà cose molto belle. Ha dentro di sé un fuoco ardente". Infine il tiktoker ha svelato che non si darebbe il, "Piuttostoperché se oggi sono quello che sono, è solo grazie a loro".