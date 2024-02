"Sono sorda, chiudo il mio negozio perché con le mascherine non riesco a leggere il labiale"

“Sonoe non riesco a leggere ildei clienti a causa delle, per questo devoil mio”. La vita di tutti noi è diventata più difficile per colpa della, ma ci sono persone che sono state veramente messe in ginocchio. Come la signora, 58 anni, costretta a chiudere il suo, perché, sorda dall’età di 38 anni, non riesce più a leggere il labiale dei clienti per colpa delle mascherine.Maria Rosa Ziglioli, racconta la titolare del negozio di biancheria a Cremona "" con un post su Facebook, è sorda dall’età di 38 anni. Da 20 anni porta leche le consentono di comunicare senza problemi con i suoi tanti clienti cremonesi, per i quali il suo negozio è diventato un punto di riferimento della città. Da quando ha perso l’udito “la mia vita è cambiata – commenta la signora Ziglioli su Facebook – ma diciamo che sono stata brava ad accettarla e modificarla”. E infatti, “come tutte le persone sorde, oltre agli apparecchi ho imparato a leggere il labiale e così sono riuscita a rendere la mia vita lavorativa e sociale abbastanza normale!" Poi però arriva la pandemia. I, le, le. E tutto cambia per la signora Maria Rosa Ziglioli. "Dal 17 maggio del 2020 - ricorda la titolare - arriva l'obbligo di mascherine negli ambienti lavorativi e qui cominciano i problemi miei e di tante altre persone sorde!". Le difficoltà e soprattutto le paure prendono sempre più piede. "Paura di non capire, e infatti non comprendo se non al 50% - aggiunge la signora Ziglioli -. Paura di essere derisa, e gli episodi non sono mancati. Paura di... evito di proseguire". Le difficoltà sono tante, troppe per poter andare avanti. Ed ecco che arriva la decisione della titolare di abbassare per sempre le serrande del negozio: "Se fosse stato per il mio stato d'animo, ma la mia correttezza verso tutte le aziende con le quali ho lavorato per tanti anni ho deciso per ottobre 2022", fa sapere Maria Rosa. Idel negozio sono rimasti profondamente dispiaciuti della chiusura in arrivo. "L'hanno presa male - racconta la titolare a Cremonaoggi - nel senso che è una cosa che sicuramente non si aspettavano. Tutti già si immaginavano e parlavano del fatto che non sarei potuta andare avanti fino a 70 anni per colpa delle mie problematiche, però pensavano che sarei andata avanti". E invece la pandemia e l'obbligo di mascherine al chiuso ha definitivamente segnato le sorti del suo "Per Filo e per Sogno". Moltissime le condivisioni e i commenti su Facebook al post della signora Maria Rosa Ziglioli. "Mi spiace molto per il tuo stato d'animo che posso comprendere. Bisognerebbe essere più comprensivi e avere quelverso chi più di altri ha delle difficoltà, soprattutto in questo periodo infelice. Ma purtroppoormai la fanno da padroni", commenta una signora. "Rosa, in tanti anni mi hai sempre consigliato negli acquisti con grande professionalità. Sii orgogliosa di te stessa", aggiunge una cliente del negozio. "Sei un grande esempio per tutti, un'imprenditrice seria e appassionata che ha regalato alle sue clienti sempre il massimo della qualità! Certo Cremona perde un servizio più unico che raro. Ti auguro ogni bene per il futuro", scrive un'altra cliente della signora Ziglioli.