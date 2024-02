Spagna, il sesso senza consenso è stupro. Approvata la legge "Solo sì è sì"

ontro le violenze sessuali reclamata a gran voce da molte donne

. La norma, come si capisce dal nome stesso, prevede che venga considerato (e punito come) stupro qualsiasi atto sessuale in cui una delle persone coinvolte non abbia dato il proprio consenso.

"Una vittoria dopo anni di lotta"

La proposta, avanzata un anno fa dal governo di centrosinistra e promossa i

n particolare dalla ministra delle Pari Opportunità Irene Montero, era

Congresso a fine maggio.

il partito di estrema destra Vox e il Partito Popolare, di centrodestra e conservatore. Hanno scelto invece di non votare i parlamentari di Candidatura di Unità Popolare, partito di estrema sinistra catalano.

Il caso di abuso del 2016

La legge, quindi, fa rientrare nel reato di stupro qualsiasi rapporto sessuale in cui una persona non ha dato il proprio consenso. Fi

nora invece rientravano in questa categoria solo i rapporti in cui fossero dimostrabili minacce, violenze o costrizioni; adesso il

silenzio o l’atteggiamento passivo della persona che subiscela violenza non potranno essere interpretati come consenso. C

ome detto, il disegno è conosciuto come la "ley del solo sì es sì", slogan urlato e rivendicato nelle manifestazioni popolari dopo il

caso dello stupro di gruppo noto come "La Manada". Questo è il nome del gruppo WhatsApp creato da cinque uomini – José Ángel Prenda, Alfonso Cabezuelo, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero e Ángel Boza – accusati di avere stuprato una donna di 18 anni a Pamplona il 7 luglio 2016. Il caso aveva sollevato un ampio polverone mediatico, soprattutto perché d urante il processo i legali degli imputati affermarono che la vittima era consenziente, che le immagini (poco più di un minuto e mezzo) che mostravano la ragazza immobile e con gli occhi chiusi durante lo stupro erano la prova del suo consenso. Dopo che il tribunale di Pamplona stabilì, in primo grado, che non ci fossero state violenza o intimidazione, e le successive proteste,

il Tribunale supremo spagnolo ha ribaltato la sentenza, stabilendo che si era trattato invece di stupro di gruppo. Inoltre vennero riconosciute due aggravanti: il trattamento umiliante ai danni della donna e "il vanto che espressero" i 5 uomini nei video registrati con i cellulari riguardo alla violenza. Gli aggressori sono stati condannati in via definitiva a 15 di anni di carcere, contro i 9 stabiliti dal tribunale di Pamplona.

