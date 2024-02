Sparatoria Texas, è strage di bambini. "Cosa stiamo facendo? Basta alla violenza delle armi"

Senatore Murphy: "Cosa stiamo facendo?"

Biden: "Quanti massacri ancora prima di opporci alla lobby delle armi?"

L'allenatore di basket: "Metterete la vostra brama di potere davanti alle vite dei nostri bambini?"

" Ilha lanciato un emozionante appello all'azione in Senato dopo la, nel sud del Texas, che ha causato la morte di 19 studenti e due adulti (nel video si fa riferimento a 14 bambini uccisi, quanti erano stati accertati nella serata di martedì, ndr). "Cosa stiamo facendo?" si chiede più volte commosso. "Pochi giorni dopo che un killer è entrato in un negozio di alimentari per uccidere i clienti afroamericani abbiamo tra le mani", afferma riferendosi lui alla sparatoria del 2012 alla Sandy Hook Elementary, avvenuta in Connecticut, lo Stato natale di Murphy. "Cosa stiamo facendo?ogni volta che mettono piede in classe, perché pensano di essere i prossimi" prosegue il senatore rivolgendosi all'aula: "Cosa stiamo facendo?se non per risolvere un problema esistenziale come questo. Tutto questo non è inevitabile, questi bambini non sono stati sfortunati.e da nessun'altra parte. Da nessun'altra parte i piccoli vanno a scuola pensando che potrebbero essere colpiti da un proiettile quel giorno [...].– aggiunge sull'orlo delle lacrime Murphy – è una nostra scelta che tutto ciò continui ad accadere"."Ai genitori che non potranno più vedere i loro figli, non potranno più vederli saltare sul letto, non potranno più coccolarli. Ai genitori che non saranno più gli stessi.". Sono queste le prime parole pronunciate dalcommentando la sparatoria avvenuta in una scuola elementare a Uvalde, in Texas, ad, che ha portato alla. Visibilmente colpito dalla vicenda (ricordiamo che lo stesso Joe Biden ha perso due figli in passato: Naomi, morta con la madre in un incidente stradale nel 1972, e Beau, scomparso per un cancro al cervello nel 2015) martedì sera il Presidente americano ha esortato il Congresso aprovocata dalle armi da fuoco: "Come nazione dobbiamo chiederci:, in nome di Dio,Quando, per l'amor del cielo, faremo ciò che tutti noi sappiamo nel nostro intimo che deve essere fatto?", ha detto in un discorso alla nazione, ricordando poi un episodio risalente a 10 anni prima, quando era vicepresidente "quando mi sono recato in una scuola elementare del Connecticut dove un altro uomo armato aveva, tra cui 20 bambini di prima elementare, nella scuola elementare Sandy Hook". Allora aveva definito quel periodo uno dei più bui degli otto anni di presidenza Obama. "Da allora sono stati segnalati– sottolinea –.. E non ditemi che non possiamo avere un impatto su questa carneficina". "L'idea che un 18enne possa entrare in un negozio e acquistare un fucile è sbagliata", aggiunge Biden con a fianco la First Lady Jill Biden. "Perché queste sparatorie non accadono in altre parti del mondo? Perché – si interroga il presidente Usa – vogliamo vivere con queste carneficine? È il momento di".

Arrivato in conferenza stampa prima della partita contro i Dallas Mavericks,, allenatore dei Golden State Warriors, si è rifiutato di parlare di basket pronunciando invece un appassionato discorso dinegli Stati Uniti. Martedì sera infatti, la gara 4 della finale della Western Conference NBA, si è giocata proprio in Texas, dove la stessa mattina almeno 21 persone, tra cui 19 bambini, sono state uccise nella sparatoria alla scuola elementare Robb. Kerr è un sostenitore di lunga data del, anche perché suo padre è stato ucciso in un attacco terroristico a Beirut nel 1984. "", ha scandito il tecnico davanti ai giornalisti. "Sono stanco. Sono stanco di venire qui a fare le condoglianze alle famiglie devastate che sono là fuori. Sono stanco degli 'scusateci', 'mi dispiace',". Kerr ha ripetutamente appoggiato una proposta didelle persone che acquistano armi. La legge è passata alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti nel 2021, ma non è mai arrivata al Senato. L'allenatore si è quindi rivolto al leader della minoranza del Senato,. "Chiedo a te, Mitch McConnell, chiedo a tutti voi senatori che vi rifiutate di fare qualcosa contro la violenza, le sparatorie nelle scuole e nei supermercati. Vi chiedo:, dei nostri anziani e dei nostri fedeli? Perché è questo che sembra. È quello che accade ogni settimana". Prima di lasciare la conferenza stampa, Steve Kerr ha sbattuto i pugni contro il tavolo e ha lanciato un ultimo messaggio. ". Ne ho abbastanza", ha detto.